На Кубани умер полицейский, которому фейерверк попал в голову
Это второй подобный случай после Нового года — ранее похожая трагедия произошла в Рязанской области.
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В Кущёвском районе Краснодарского края в больнице умер сотрудник дорожно-патрульной службы, которому в голову попал фейерверк. Трагический инцидент произошёл 1 января около полуночи.
Как сообщили изданию "Блокнот Краснодар" в краевом управлении МВД, полицейский получил травмы во время несения службы. Бригада скорой помощи отвезла его в больницу. В МВД добавили, что "устанавливают все обстоятельства произошедшего".
Как пишет издание со ссылкой на неофициальную информацию, виновником якобы является казак-дружинник. Отмечается, что он на стационарном посту неудачно запустил фейерверк — в голову инспектора ДПС. Сразу после взрыва тот упал и потерял сознание, затем медики диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Полицейский умер после трёх дней комы.
Лайф рассказывал, что подобная трагическая история произошла и в Рязанской области. Там фейерверк тоже попал в голову полицейскому. Сотрудник МВД умер на месте, он находился не при исполнении.
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