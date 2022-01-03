Блинкен обсудил Украину с главами МИД "Бухарестской девятки"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провёл телефонные переговоры с представителями стран "Бухарестской девятки", в которую входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония. Главной темой этих бесед стала обстановка на границе России и Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа.

Как отмечается, собеседники "обсудили дестабилизирующее ситуацию наращивание сил Россией вдоль границы с Украиной, необходимость единой и решительной позиции и готовности НАТО в вопросе коллективной обороны союзников, а также трансатлантического сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес".

Блинкен при этом подтвердил, что США намерены продолжить тесные консультации "со всеми трансатлантическими союзниками и партнёрами в рамках усилий по деэскалации путём сдерживания, обороны и диалога".

Ранее Госдеп заявил о готовности НАТО к содержательному диалогу с РФ по безопасности. Подчёркивается, что альянс остаётся единым в вопросе сдерживания "дальнейшей агрессии против Украины".