Блинкен обсудил Украину с главами МИД "Бухарестской девятки"
Госсекретарь США проводит переговоры по этой теме на фоне подготовки к встречам РФ – США, РФ – НАТО и РФ – ОБСЕ.
Энтони Блинкен. Фото © Twitter / Secretary Antony Blinken
Государственный секретарь США Энтони Блинкен провёл телефонные переговоры с представителями стран "Бухарестской девятки", в которую входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония. Главной темой этих бесед стала обстановка на границе России и Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа.
Как отмечается, собеседники "обсудили дестабилизирующее ситуацию наращивание сил Россией вдоль границы с Украиной, необходимость единой и решительной позиции и готовности НАТО в вопросе коллективной обороны союзников, а также трансатлантического сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес".
Блинкен при этом подтвердил, что США намерены продолжить тесные консультации "со всеми трансатлантическими союзниками и партнёрами в рамках усилий по деэскалации путём сдерживания, обороны и диалога".
Ранее Госдеп заявил о готовности НАТО к содержательному диалогу с РФ по безопасности. Подчёркивается, что альянс остаётся единым в вопросе сдерживания "дальнейшей агрессии против Украины".
Лайф рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.
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