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Вылетевший в Хабаровск самолёт вернулся в Москву из-за неисправности

Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. Это уже второй подобный инцидент за два дня.

3 января, 19:27

Фото © Pexels

Самолёт Boeing-777, который вылетел из Москвы в Хабаровск, вскоре вернулся в аэропорт. Во время полёта у него сработал датчик неисправности двигателя, сообщает ТАСС.

"Boeing-777 рейса Москва – Хабаровск вернулся в аэропорт Шереметьево, откуда вылетел, после срабатывания датчика неисправности двигателя", — передаёт агентство слова источника в авиационных кругах.

Посадка самолёта прошла штатно, никто не пострадал. Теперь стоит задача выяснить, почему сработал датчик.

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Лайф рассказывал, что накануне такое же случилось с самолётом, который вылетел из Москвы в Челябинск. Перед посадкой лайнер сделал девять кругов недалеко от воздушной гавани, чтобы выработать топливо.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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