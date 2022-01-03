Вылетевший в Хабаровск самолёт вернулся в Москву из-за неисправности

Самолёт Boeing-777, который вылетел из Москвы в Хабаровск, вскоре вернулся в аэропорт. Во время полёта у него сработал датчик неисправности двигателя, сообщает ТАСС.

"Boeing-777 рейса Москва – Хабаровск вернулся в аэропорт Шереметьево, откуда вылетел, после срабатывания датчика неисправности двигателя", — передаёт агентство слова источника в авиационных кругах.

Посадка самолёта прошла штатно, никто не пострадал. Теперь стоит задача выяснить, почему сработал датчик.