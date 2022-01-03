Вылетевший в Хабаровск самолёт вернулся в Москву из-за неисправности
Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. Это уже второй подобный инцидент за два дня.
Фото © Pexels
Самолёт Boeing-777, который вылетел из Москвы в Хабаровск, вскоре вернулся в аэропорт. Во время полёта у него сработал датчик неисправности двигателя, сообщает ТАСС.
"Boeing-777 рейса Москва – Хабаровск вернулся в аэропорт Шереметьево, откуда вылетел, после срабатывания датчика неисправности двигателя", — передаёт агентство слова источника в авиационных кругах.
Посадка самолёта прошла штатно, никто не пострадал. Теперь стоит задача выяснить, почему сработал датчик.
Лайф рассказывал, что накануне такое же случилось с самолётом, который вылетел из Москвы в Челябинск. Перед посадкой лайнер сделал девять кругов недалеко от воздушной гавани, чтобы выработать топливо.
Комментариев: 0