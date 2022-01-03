Блинкен и Чавушоглу обсудили ситуацию на Украине
Речь во время переговоров шла и о других регионах, к примеру о Кавказе.
Энтони Блинкен © Wikipedia
Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор. Они обсудили в том числе ситуацию на Украине и сотрудничество в рамках НАТО. Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
По его словам, дипломаты отметили "важность дальнейшей координации в связи с угрозой российской эскалации на Украине". Кроме того, речь шла о "назначении Турцией специального представителя для обсуждения процесса нормализации отношений с Арменией". Ещё одной темой стали "возможности углубления сотрудничества на двусторонней основе и в качестве союзников по НАТО".
В свою очередь в МИД Турции сообщили ТАСС, что во время этих переговоров речь шла о "напряжённости между РФ и Украиной, активизации стратегического механизма, двусторонних отношениях между Турцией и США, событиях в Судане, Эфиопии и на Кавказе".
Ранее Госдеп заявил о готовности НАТО к содержательному диалогу с РФ по безопасности. Подчёркивается, что альянс остаётся единым в вопросе сдерживания "дальнейшей агрессии против Украины".
Лайф рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.
Комментариев: 0