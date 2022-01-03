Едва не сдуло на трапе: Самолёт Байдена попал в сильную бурю
Американский лидер смог покинуть борт только через полчаса после приземления на авиабазе Эндрюс.
Кадр из видео © Twitter / Белый дом
Самолёт президента США Джо Байдена попал в сильнейший буран. Видео © Twitter / Белый дом
После новогодних праздников, проведённых в Делавэре, президент США Джо Байден возвращался в Вашингтон, и его самолёт попал в снежный буран. Борт № 1 прибыл на авиабазу Эндрюс (штат Мэриленд) в разгар метели.
Американский президент смог покинуть борт самолёта только через полчаса после приземления лайнера. Ему пришлось подождать, пока полосу расчистят от снега. На кадрах, опубликованных Белым домом в "Твиттере", видно, что Джо Байден с трудом выходит из салона, от порывов ветра его даже покачивает из стороны в сторону на трапе.
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Как сообщал Лайф ранее, американцы обвинили Байдена в приукрашивании заслуг. Жители США напомнили лидеру страны о росте цен, проблемах с коронавирусом, закредитованности населения.
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