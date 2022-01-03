После новогодних праздников, проведённых в Делавэре, президент США Джо Байден возвращался в Вашингтон, и его самолёт попал в снежный буран. Борт № 1 прибыл на авиабазу Эндрюс (штат Мэриленд) в разгар метели.

Американский президент смог покинуть борт самолёта только через полчаса после приземления лайнера. Ему пришлось подождать, пока полосу расчистят от снега. На кадрах, опубликованных Белым домом в "Твиттере", видно, что Джо Байден с трудом выходит из салона, от порывов ветра его даже покачивает из стороны в сторону на трапе.