Юрист Аксёнов рассказал, как будут работать новые алкотестеры для автомобилистов

В 2022 году у ГИБДД появятся новые алкоиндикаторы, которые будут проводить экспресс-тестирование не только на наличие алкоголя в крови, но и на принятие водителями запрещённых психотропных веществ. Об этом сообщил автомобильный эксперт и юрист Алексей Аксёнов. По словам специалиста, сейчас определить, есть ли в организме наркотики, без экспертизы невозможно.

"Сделать это может сам сотрудник ГИБДД посредством визуального контакта и по первичным признакам. А вот новый прибор как раз включает в себя эту функцию — определить наличие запрещённых веществ", — сообщил Аксёнов в беседе с "Вечерней Москвой" .

Эксперт развеял миф о том, что всевозможные "антипохмелины" способны обмануть прибор — алкоголь из крови едва ли успеет исчезнуть. Он напомнил, что водитель будет признан нетрезвым, если объём алкоголя составит более 0,16 миллиграмма на литр (или 0,356 промилле) в выдыхаемом воздухе и 0,135 миллиграмма на литр (или 0,3 промилле) в крови.

"Время выветривания спиртного увеличивается прямо пропорционально количеству выпитого, например бутылка пива (0,5 л) будет расщепляться примерно три–четыре часа. И если в этот промежуток человек сядет за руль, но примет "антипохмелин", то он ему никак не поможет", — добавил Аксёнов.