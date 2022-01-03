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Глава Минобороны Эстонии выразил надежду, что ей не придётся воевать в одиночку

Министр заявил, что "восточный сосед Европейского союза" якобы не хочет жить в мире и не даёт этого другим.

3 января, 20:13
<p>© Минобороны Эстонии</p>

© Минобороны Эстонии

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет выступил с речью, направленной в адрес России. Он посетил церемонию в честь 102-летней годовщины с момента окончания так называемой Освободительной войны (часть Гражданской войны в России).

Лаанет обвинил "восточного соседа" в том, что тот "не желает сам жить в мире и демократии и не дает этого другим". Министр выразил надежду, что его стране не придётся воевать в одиночку.

Mirror: Британским солдатам в Эстонии у границы России дали приказ имитировать активность

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"Эстония больше не должна отстаивать себя в одиночестве. У нас есть сильные союзники, вместе с которыми мы защищаем и храним друг друга, но мир, конечно же, не является чем-то само собой разумеющимся", — передаёт "Спутник" слова Калле Лаанет.

Ранее Лайф сообщал, что Эстония планирует передать Украине ракеты Javelin и гаубицы. Однако сперва республике нужно получить разрешение на эти действия от США, Германии и Финляндии.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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