Глава Минобороны Эстонии выразил надежду, что ей не придётся воевать в одиночку

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет выступил с речью, направленной в адрес России. Он посетил церемонию в честь 102-летней годовщины с момента окончания так называемой Освободительной войны (часть Гражданской войны в России).

Лаанет обвинил "восточного соседа" в том, что тот "не желает сам жить в мире и демократии и не дает этого другим". Министр выразил надежду, что его стране не придётся воевать в одиночку.

"Эстония больше не должна отстаивать себя в одиночестве. У нас есть сильные союзники, вместе с которыми мы защищаем и храним друг друга, но мир, конечно же, не является чем-то само собой разумеющимся", — передаёт "Спутник" слова Калле Лаанет.