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Генсек ООН отреагировал на заявление лидеров пяти ядерных держав

В документе говорится, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому её нельзя начинать.

3 января, 20:54
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/UN_Spokesperson/status/1463561745285406722" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@UN_Spokesperson</a></p>

Фото © Twitter / @UN_Spokesperson

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш приветствует совместное заявление лидеров пяти ядерных держав об их приверженности предотвращению ядерной войны. Об этом заявил представитель генсека ООН.

Как отмечается, Гутерриш "ценит признание ядерными державами необходимости придерживаться своих многосторонних и двусторонних обязательств по нераспространению, разоружению и контролю над вооружениями".

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Как сообщал Лайф, 3 января лидеры России, Великобритании, Китая, США и Франции выступили с совместным заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Соответствующее вооружение должно служить оборонительным целям и сдерживанию агрессии, подчеркнули они. Песков рассказал, как согласовывали совместное заявление лидеров "ядерной пятёрки".

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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