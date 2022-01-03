Депутат Никонов назвал заявление "ядерной пятёрки" историческим событием

Историческим, очень важным в условиях мировой напряжённости событием назвал совместное заявление стран "ядерной пятёрки" первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов. Он отметил, что очень давно не было подобных заявлений от постоянных членов Совета Безопасности ООН.

"Последние годы было ощущение, что они в принципе не способны ни о чём договориться и что российская сторона бьётся в закрытую дверь, пытаясь обеспечить гарантии безопасности для всех государств на планете. Это действительно историческое событие, которое свидетельствует о том, что наши усилия не проходят даром", — подчеркнул Никонов в интервью РИА "Новости".

Никонов отметил в этом событии огромную роль дипломатии российского лидера Владимира Путина, который, по мнению парламентария, вероятно, обсуждал заявление во время недавних разговоров и встреч с лидерами других стран. Депутат подчеркнул важность подписания в период, когда в мире происходит эскалация напряжённости, "во многом в связи с информацией США о якобы готовящемся нападении России на Украину" и в связи с мирными инициативами РФ, которые многими были восприняты как ультиматум. Он прокомментировал и содержание заявления, добавив, что тезисы выверены и содержательны.