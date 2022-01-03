Депутат Никонов назвал заявление "ядерной пятёрки" историческим событием
Как отметил парламентарий, уже складывалось ощущение, что российская сторона стучит в закрытую дверь.
Вячеслав Никонов © duma.gov
Историческим, очень важным в условиях мировой напряжённости событием назвал совместное заявление стран "ядерной пятёрки" первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов. Он отметил, что очень давно не было подобных заявлений от постоянных членов Совета Безопасности ООН.
"Последние годы было ощущение, что они в принципе не способны ни о чём договориться и что российская сторона бьётся в закрытую дверь, пытаясь обеспечить гарантии безопасности для всех государств на планете. Это действительно историческое событие, которое свидетельствует о том, что наши усилия не проходят даром", — подчеркнул Никонов в интервью РИА "Новости".
Никонов отметил в этом событии огромную роль дипломатии российского лидера Владимира Путина, который, по мнению парламентария, вероятно, обсуждал заявление во время недавних разговоров и встреч с лидерами других стран. Депутат подчеркнул важность подписания в период, когда в мире происходит эскалация напряжённости, "во многом в связи с информацией США о якобы готовящемся нападении России на Украину" и в связи с мирными инициативами РФ, которые многими были восприняты как ультиматум. Он прокомментировал и содержание заявления, добавив, что тезисы выверены и содержательны.
"Текст предельно выверен и, я бы сказал, достаточно радикален. В нём подтверждается приверженность VI статье ДНЯО о стремлении вообще ко всеобщему разоружению, о чём давно-давно не вспоминали. Очень важно, что отмечена необходимость предотвращать несанкционированное применение ядерного оружия, возвращение к соблюдению принципов ненацеливания ядерного оружия друг на друга", — констатировал Никонов.
Как сообщал Лайф, 3 января лидеры России, Великобритании, Китая, США и Франции выступили с совместным заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Соответствующее вооружение должно служить оборонительным целям и сдерживанию агрессии, подчеркнули они. Песков рассказал, как согласовывали совместное заявление лидеров ядерной пятёрки.
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