Аркадий Мамонтов обратился в СК из-за "прозрачной" угрозы со стороны Тельмана Исмаилова

Журналист телеканала "Россия" Аркадий Мамонтов обратился в Следственный комитет РФ из-за заявления экс-владельца Черкизовского рынка. Он опасается за свою безопасность после интервью беглого миллиардера.

Мамонтов ранее выпустил в эфир несколько материалов об Исмаилове. Он рассказывал в том числе о "подземном городе-бункере", в котором жили мигранты.

"То, что Мамонтов журналист, я бы его журналистом не назвал бы. Ему надо за своим здоровьем следить, потому что он немножко болеет и ходит там, где не надо, пишет то, что не имеет место быть", — заявил Исмаилова в недавнем интервью азербайджанскому журналисту.

Аркадий Мамонтов эти слова расценил как прямую угрозу в его адрес. Журналист выступил с официальным заявлением через эфир телеканала "Россия".

"Мне очень жаль, что господин Исмаилов недвусмысленно, прямо, прозрачно намекнул на готовящееся покушение на меня, журналиста, который рассказал о злоупотреблениях на Черкизовском рынке. Я обращаюсь в Следственный комитет Российской Федерации. Прошу рассматривать моё интервью "Дежурной части" как официальное заявление о готовящимся покушении Исмаилова на меня", — приводят "Вести" слова Мамонтова.