Аркадий Мамонтов обратился в СК из-за "прозрачной" угрозы со стороны Тельмана Исмаилова
Журналист в своё время снял серию репортажей о Черкизоне, и бизнесмен заявил, что ему надо "за здоровьем следить".
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Журналист телеканала "Россия" Аркадий Мамонтов обратился в Следственный комитет РФ из-за заявления экс-владельца Черкизовского рынка. Он опасается за свою безопасность после интервью беглого миллиардера.
Мамонтов ранее выпустил в эфир несколько материалов об Исмаилове. Он рассказывал в том числе о "подземном городе-бункере", в котором жили мигранты.
"То, что Мамонтов журналист, я бы его журналистом не назвал бы. Ему надо за своим здоровьем следить, потому что он немножко болеет и ходит там, где не надо, пишет то, что не имеет место быть", — заявил Исмаилова в недавнем интервью азербайджанскому журналисту.
Аркадий Мамонтов эти слова расценил как прямую угрозу в его адрес. Журналист выступил с официальным заявлением через эфир телеканала "Россия".
"Мне очень жаль, что господин Исмаилов недвусмысленно, прямо, прозрачно намекнул на готовящееся покушение на меня, журналиста, который рассказал о злоупотреблениях на Черкизовском рынке. Я обращаюсь в Следственный комитет Российской Федерации. Прошу рассматривать моё интервью "Дежурной части" как официальное заявление о готовящимся покушении Исмаилова на меня", — приводят "Вести" слова Мамонтова.
Он заверил, что всё изложенное в его репортажах об Исмаилове — правда.
Как сообщал Лайф, в 2017 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Исмаилова по обвинению в организации двух убийств — владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино моторс" Юрия Брилёва. Экс-владельцу Черкизовского рынка также предъявили обвинение в незаконном обороте оружия. 1 октября 2021 года Исмаилова задержали в Черногории по запросу России. По словам его адвоката, это произошло после того, как бизнесмен подал прошение о политическом убежище. 22 октября стало известно, что в Черногории Исмаилову предоставили убежище.
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