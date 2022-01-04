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Проданы все права на творческое наследие Дэвида Боуи

В число этих песен вошёл и посмертный релиз Toy, премьера которого состоится 7 января.

3 января, 21:48
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CWCSWqroW6H/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дэвид Боуи</a></p>

Фото © Instagram / Дэвид Боуи

В сумму более 250 миллионов долларов (около 18,5 миллиарда рублей) обошлась студии Warner Music очень значимая покупка: американская компания приобрела права на все студийные альбомы легендарного британского рок-музыканта и автора песен Дэвида Боуи.

Как сообщает издание Variety со ссылкой на свои источники, согласно договору, компании переходят права на песни из 26 студийных альбомов музыканта, выпущенных при его жизни, а ещё на посмертный релиз Toy, премьера которого состоится 7 января. В него войдут несколько оригинальных треков и переработанные версии ранних песен музыканта. Выпуск альбома, кстати, произойдёт через более чем 20 лет после первоначально планируемой даты.

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Соглашение также включает два студийных альбома группы Tin Machine, фронтменом которой был Боуи, и некоторые другие синглы. Таким образом, сделка передаёт концерну Warner практически все песни Дэвида Боуи.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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