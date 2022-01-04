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Бразильские медики выявили случаи двойного заражения гриппом и ковидом

Среди заболевших есть двое годовалых младенцев. Врачи сообщают, что детей сразу госпитализировали и уже выписали.

4 января, 04:10
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Несколько случев "флуроны" — одновременного заражения гриппом и коронавирусом — обнаружили в Бразилии. Изначально подобное выявили в Израиле, в Южной Америке это первые такие прецеденты.

"По меньшей мере в трёх штатах Бразилии — Рио-де-Жанейро, Сеаре и Сан-Паулу — сообщили о случаях положительных тестов как на CoViD, так и на грипп, что называется "флуроной", — говорится в материале портала G1.

Семья 16-летнего парня в Рио-де-Жанейро рассказала, что молодой человек — спортсмен и ему уже сделали прививки — как от CoViD-19, так и от гриппа. Остальные трое — из Форталезы, в их числе два годовалых младенца. Дети были госпитализированы без ухудшения состояния и уже выписаны. 52-летний мужчина изначально не нуждался в госпитализации и находится в изоляции. В Сан-Паулу соответствующие вирусы оказались у 20-летней журналистки. Отмечается, что эксперты говорят о тенденции к увеличению числа случаев двойного инфицирования.

"В последнее время мы имеем дело с вирусом гриппа и вариантом "омикрон", который более заразный. Поэтому, скорее всего, мы будем чаще видеть коинфекцию, которая может вызывать более серьёзное течение, поскольку два вируса бьют по одной и той же системе в организме человека", — заявили бразильские медики.

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Ранее Лайф сообщал, что в Израиле впервые зафиксировали случай одновременного заражения гриппом и ковидом. В Минздраве изучают этот случай. Возможно, подобное случалось и раньше.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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