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"Ростех" анонсировал выпуск единой вакцины от гриппа и коронавируса

Глава корпорации Сергей Чемезов заявил, что уже есть хорошие результаты исследований.

4 января, 01:03

Фото © Pixabay

Российская корпорация "Ростех" в этом году представит первые результаты работы над созданием единой вакцины от коронавируса и гриппа. Об этом заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Нужно провести все испытания, чтобы было безопасно прежде всего и эффективно", — сказал Чемезов.

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В интервью РИА "Новости" он добавил, что испытания ещё идут, хотя уже есть хорошие результаты. Однако вместе с тем есть и вопросы, которые ещё нужно решить.

Как рассказывал Лайф, ранее профессор Баранова допустила, что против "омикрона" и "дельты" понадобятся разные вакцины. По её словам, иммунитет против "дельты" слабо защищает от "омикрона" и наоборот.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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