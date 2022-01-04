"Ростех" анонсировал выпуск единой вакцины от гриппа и коронавируса

Российская корпорация "Ростех" в этом году представит первые результаты работы над созданием единой вакцины от коронавируса и гриппа. Об этом заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Нужно провести все испытания, чтобы было безопасно прежде всего и эффективно", — сказал Чемезов.

В интервью РИА "Новости" он добавил, что испытания ещё идут, хотя уже есть хорошие результаты. Однако вместе с тем есть и вопросы, которые ещё нужно решить.