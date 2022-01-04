Актриса Comedy Woman Кравченко потеряла до 70% волос

Актриса Comedy Woman Кравченко объяснила стрижку тяжёлым течением болезни. Фото © Instagram / Мария Кравченко

Звезда Comedy Woman Мария Кравченко заявила, что короткая стрижа — это вынужденная мера из-за последствий ковида. Актриса призналась, что причиной такого решения послужило частичное облысение — девушка потеряла 50–70 процентов волос.

"Когда выпали волосы, я выглядела будто после прохождения химиотерапии. Естественно, я пошла к трихологу, мне прописали курс лечения", — рассказала Кравченко в интервью изданию "7 дней".

Однако выяснилось, что до восстановления должно пройти много времени, и тогда актрисе пришлось заказать себе парик из Америки. Тем более что для звезды Comedy Woman 2021 год выдался насыщенным — Мария снялась в продолжении сериала "Полярный". Кравченко рассказала, что это была её первая главная роль и исполнившаяся мечта — вырваться из амплуа комедийного шоу.