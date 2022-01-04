Актриса Comedy Woman Кравченко потеряла до 70% волос
Знаменитость призналась, что трихолог рекомендовал ей длительное лечение.
Фото © Instagram / Мария Кравченко
Актриса Comedy Woman Кравченко объяснила стрижку тяжёлым течением болезни. Фото © Instagram / Мария Кравченко
Звезда Comedy Woman Мария Кравченко заявила, что короткая стрижа — это вынужденная мера из-за последствий ковида. Актриса призналась, что причиной такого решения послужило частичное облысение — девушка потеряла 50–70 процентов волос.
"Когда выпали волосы, я выглядела будто после прохождения химиотерапии. Естественно, я пошла к трихологу, мне прописали курс лечения", — рассказала Кравченко в интервью изданию "7 дней".
Однако выяснилось, что до восстановления должно пройти много времени, и тогда актрисе пришлось заказать себе парик из Америки. Тем более что для звезды Comedy Woman 2021 год выдался насыщенным — Мария снялась в продолжении сериала "Полярный". Кравченко рассказала, что это была её первая главная роль и исполнившаяся мечта — вырваться из амплуа комедийного шоу.
Ранее Лайф писал, как другая звезда Comedy Woman, Марина Федункив, обвинила молодого мужа во лжи, узнав, какой сюрприз он ей приготовил на шоу "Дуэты". Несмотря на долгую подготовку номера, супруг никак не намекнул артистке, что её ждёт во время выступления.
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