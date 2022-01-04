Вильфанд предупредил жителей Центральной России о сильных снегопадах
А некоторые жители Краснодарского края могут стать свидетелями молний в январе.
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В регионы Центрального федерального округа 4–5 января придут обильные снегопады и сильный ветер. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Во вторник во всём Центральном Черноземье, Тамбовской, Воронежской, Липецкой областях будет сильный снег и метель. А 5 января эти удовольствия дойдут до Тверской, Московской, Ивановской областей", — приводит ТАСС слова Вильфанда.
На юге европейской части России в течение пяти ближайших дней будет теплее нормы на 4–6 градусов. В Ростовской области, Краснодарском крае, Волгоградской области ожидаются сильные осадки — снег, мокрый снег и дождь. На Кубани непогода будет сочетаться с грозой.
"Это необычная ситуация, когда ливень, снег, сильный ветер и гроза. Это опасная ситуация, она коснётся большинства районов, исключая Сочи", — сказал Вильфанд.
Как сообщал Лайф ранее, Вильфанд предупредил о росте количества экстремальных природных явлений в России. Процесс изменения климата в нашей стране идёт быстрее, чем в среднем по миру. Всё из-за географических особенностей, уточнил он.
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