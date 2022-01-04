Порошенко подвёл итоги года, высмеяв Зеленского в мемах

Порошенко подвёл итоги года, опубликовав коллекцию мемов о себе. Фото © Facebook / Пётр Порошенко

Экс-президент Украины Пётр Порошенко подвёл итоги года весьма необычным способом. Политик опубликовал в Сети мемы, героями которых он якобы становился в течение 2021-го.

"Друзья, спасибо за сумасшедшую дозу юмора за последний год. Ваши мемы — это что-то незабываемое. Посмеялся от души", — написал Порошенко комментарий к своей публикации в "Фейсбуке".

Порошенко подвёл итоги года, опубликовав коллекцию мемов о себе. Фото © Facebook / Пётр Порошенко

На некоторых картинках Порошенко изображён попавшим в "остроумные" ситуации в связи с нынешним президентом Зеленским. Например, обыгрывается ситуация, когда экс-главу Украины облили зелёнкой в центре Киева. На фото он с чистым лицом сначала якобы говорит: "Берёшь Зелёного за голову. Сдавливаешь". На следующем, уже с зелёнкой на лице, добавляет: "Главное, чтобы не разбрызгалось".

В другом меме Порошенко вместе с ещё одним экс-президентом Виктором Ющенко договариваются отправиться с какого-то, очевидно, заседания, за "шоколапками" — конфетами производства украинской кондитерской корпорации "Рошен", основанной Порошенко в середине 1990-х.