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Порошенко подвёл итоги года, высмеяв Зеленского в мемах

В них экс-президент Украины выступает победителем над своим политическим оппонентом.

3 января, 23:30
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/petroporoshenko/photos/2649782425156133" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пётр Порошенко</a></p>

Фото © Facebook / Пётр Порошенко

Порошенко подвёл итоги года, опубликовав коллекцию мемов о себе. Фото © Facebook / Пётр Порошенко

Порошенко подвёл итоги года, опубликовав коллекцию мемов о себе. Фото © Facebook / Пётр Порошенко

Экс-президент Украины Пётр Порошенко подвёл итоги года весьма необычным способом. Политик опубликовал в Сети мемы, героями которых он якобы становился в течение 2021-го.

"Друзья, спасибо за сумасшедшую дозу юмора за последний год. Ваши мемы — это что-то незабываемое. Посмеялся от души", — написал Порошенко комментарий к своей публикации в "Фейсбуке".

Порошенко подвёл итоги года, опубликовав коллекцию мемов о себе. Фото © Facebook / Пётр Порошенко

Порошенко подвёл итоги года, опубликовав коллекцию мемов о себе. Фото © Facebook / Пётр Порошенко

На некоторых картинках Порошенко изображён попавшим в "остроумные" ситуации в связи с нынешним президентом Зеленским. Например, обыгрывается ситуация, когда экс-главу Украины облили зелёнкой в центре Киева. На фото он с чистым лицом сначала якобы говорит: "Берёшь Зелёного за голову. Сдавливаешь". На следующем, уже с зелёнкой на лице, добавляет: "Главное, чтобы не разбрызгалось".

В другом меме Порошенко вместе с ещё одним экс-президентом Виктором Ющенко договариваются отправиться с какого-то, очевидно, заседания, за "шоколапками" — конфетами производства украинской кондитерской корпорации "Рошен", основанной Порошенко в середине 1990-х.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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