Порошенко подвёл итоги года, высмеяв Зеленского в мемах
В них экс-президент Украины выступает победителем над своим политическим оппонентом.
Фото © Facebook / Пётр Порошенко
Экс-президент Украины Пётр Порошенко подвёл итоги года весьма необычным способом. Политик опубликовал в Сети мемы, героями которых он якобы становился в течение 2021-го.
"Друзья, спасибо за сумасшедшую дозу юмора за последний год. Ваши мемы — это что-то незабываемое. Посмеялся от души", — написал Порошенко комментарий к своей публикации в "Фейсбуке".
На некоторых картинках Порошенко изображён попавшим в "остроумные" ситуации в связи с нынешним президентом Зеленским. Например, обыгрывается ситуация, когда экс-главу Украины облили зелёнкой в центре Киева. На фото он с чистым лицом сначала якобы говорит: "Берёшь Зелёного за голову. Сдавливаешь". На следующем, уже с зелёнкой на лице, добавляет: "Главное, чтобы не разбрызгалось".
В другом меме Порошенко вместе с ещё одним экс-президентом Виктором Ющенко договариваются отправиться с какого-то, очевидно, заседания, за "шоколапками" — конфетами производства украинской кондитерской корпорации "Рошен", основанной Порошенко в середине 1990-х.
Ранее Лайф писал, что Зеленского заподозрили в троллинге Порошенко из-за фото с псом Петей. Под фотографией, где украинский лидер сидит в спортзале в окружении двух собак, комментаторы обсудили, почему для одной из них он выбрал именно это имя.
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