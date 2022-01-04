Самолёт Ryanair экстренно сел во французском Бресте

Самолёт авиакомпании Ryanair, который летел из Манчестера в Фару, совершил экстренную посадку в городе Брест, что в департаменте Финистер на западе Франции. Такое решение было принято после сообщений о возгорании на борту, пишет The Sun.

Как отмечается, на борту возникла паника. В аэропорту Бреста самолёт на взлётно-посадочной полосе ожидали несколько пожарных машин. Был ли пожар на борту на самом деле, пока не ясно — как и то, как скоро пассажиры будут отправлены в Фару.