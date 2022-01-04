Самолёт Ryanair экстренно сел во французском Бресте
Как пишут СМИ, на борту была паника. Пока не ясно, подтвердилась ли информация о пожаре.
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Самолёт авиакомпании Ryanair, который летел из Манчестера в Фару, совершил экстренную посадку в городе Брест, что в департаменте Финистер на западе Франции. Такое решение было принято после сообщений о возгорании на борту, пишет The Sun.
Как отмечается, на борту возникла паника. В аэропорту Бреста самолёт на взлётно-посадочной полосе ожидали несколько пожарных машин. Был ли пожар на борту на самом деле, пока не ясно — как и то, как скоро пассажиры будут отправлены в Фару.
Напомним, что в прошлом году экстренная посадка другого борта Ryanair привела к международному скандалу. Лайф сообщал, что 23 мая 2021 года лайнер Boeing 737-800, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. После приземления Роман Протасевич, летевший этим рейсом, был задержан, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Затем в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта. Вместе с Протасевичем на борту находилась его девушка, россиянка Софья Сапега, её также задержали. После обоих отпустили под домашний арест. 8 декабря гражданке РФ было предъявлено окончательное обвинение — по четырём статьям Уголовного кодекса Белоруссии.
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