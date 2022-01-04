Вильфанд рассказал, когда в январе москвичей ждёт оттепель

5 января москвичей ждёт потепление с последующей непогодой. Поднятие температуры воздуха до ноля градусов, сильные осадки, гололедица, ветер до 15 м/с и метель — в среду к Москве достаточно быстро переместится циклон, который пока находится над Северным морем, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптик отметил, что рождественских морозов ждать не приходится, так как тепло задержится.

"С полудня и после полудня начнутся заметные осадки в виде снега и мокрого снега. Температура в течение дня вырастет от минус двух градусов до ноля градусов, но потепление ознаменуется непогодой. Помимо заметных осадков будет усиление ветра до 15 м/с, метель, заносы на дорогах, гололедица. В ночь на четверг непогода сохранится, а потепление продолжится и в последующие дни", — рассказал в интервью ТАСС Вильфанд.

Однако потепление в ночь на четверг предваряют "настоящие январские морозы" во вторник. Температура днём максимально — 8–10 градусов мороза, что ниже нормы на один–три градуса. Осадков в этот день не будет, москвичей порадует солнце. А дальше — после среды — "совершенно тёплая погода", сообщил метеоролог. 7 января температурный фон будет в диапазоне от –5 до ноля градусов. А вот с пятницы температура начнёт немножко понижаться.

"Она уже не будет положительной. Прогнозируется от трёх до шести градусов мороза ночью. К сожалению, рождественских морозов ждать не стоит", — рассказал Вильфанд.