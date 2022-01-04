Пушков предупредил о последствиях воровства из газовой трубы на Украине

В случае если на Украине пойдут на воровство природного газа, предназначенного для транзита в Европу по её территории, этот транзит может закончиться. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

"Интересный прогноз: Украине придётся воровать российский газ, предсказал экс-глава "Нафтогаза" Коболев, а это приведёт к расторжению контракта с Россией и к концу украинского транзита", — написал Пушков в своём телеграм-канале.