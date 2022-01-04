Пушков предупредил о последствиях воровства из газовой трубы на Украине
Ранее возможность "отбора" топлива допустил бывший руководитель компании "Нафтогаз".
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В случае если на Украине пойдут на воровство природного газа, предназначенного для транзита в Европу по её территории, этот транзит может закончиться. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.
"Интересный прогноз: Украине придётся воровать российский газ, предсказал экс-глава "Нафтогаза" Коболев, а это приведёт к расторжению контракта с Россией и к концу украинского транзита", — написал Пушков в своём телеграм-канале.
Как сообщал Лайф, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук назвал способ избежать "катастрофы" в энергосекторе Украины. По его мнению, для покупки газа по реальной цене, без переплат европейским посредникам, Киеву следует уже сегодня начать переговоры с Москвой.
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