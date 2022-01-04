Диетолог Королёва дала советы по очищению организма после переедания

Справиться с последствиями переедания и вывести из организма шлаки и токсины помогут обильное питьё обычной негазированной воды и поход в баню. Об этом заявила диетолог, профессор ФМБА России, доктор медицинских наук Маргарита Королёва.

"Кто-то пойдёт и в баню, и в сауну, есть такие традиции у людей. Это хороший фактор, поддерживающий детоксикацию... Все ресурсы детоксикации — и печень, и почки, и, конечно, кожа — будут позволять человеку выводить токсины, которые связаны с избытком поглощённой еды", — сказала Королёва в интервью ТАСС.

Токсины, по словам Королёвой, образуются из-за излишков еды, которые организм не успевает перерабатывать, особенно в ночное время. Диетолог также напомнила, что негазированная вода должна быть на каждом столе.