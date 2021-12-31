Предсказания, которые сбываются: Каким, по прогнозам, будет новый, 2022 год Эпидемия продлится, курс доллара составит 80 рублей, Китай откажется от налички, а учёные увеличат продолжительность жизни на 25 лет? Что нам ждать в новом году? 30 декабря 2021, 21:40 7410 7410 Фото © Shutterstock

Загадка обложки The Economist

Пока астрологи размышляют над звёздными картами, а колдуны раскладывают карты Таро, мир уже ломает голову над новой загадкой — предновогодней обложкой журнала The Economist, который, по слухам, принадлежит клану Ротшильдов. В среде журналистов и политиков сложилось стойкое убеждение: через коллажи на обложке журнала Ротшильды предупреждают своих сторонников о грядущих изменениях и катастрофах.

Обложка журнала The Economist. Фото © economist.com

Над этой теорией можно посмеяться, однако в конце 2018 года (накануне пандемии коронавируса) на обложке журнала появились четыре всадника апокалипсиса, вверху на земном шаре была изображена панда, олицетворявшая Китай, внизу в левом углу — печально знаменитый панголин, в котором якобы и произошла мутация коронавируса, а знаменитый "витрувианский человек" да Винчи, расположенный внизу по центру, держал в левой руке смартфон с QR-кодом и весы, на которых одна группа людей перевешивала другую. Очень красноречиво.

Что же изображено на обложке, предсказывающей события 2022 года? Первое, что бросается в глаза, — это то ли прицел, то ли циферблат часов, отсчитывающих время до ядерной войны. Он разделён на восемь равных частей. Символов России на нём нет. Зато есть зеркальное отображение частей, изображающих президентов Китая и США — Си Цзиньпина и Джо Байдена, причём оба изображены на фоне какого-то графика, видимо, изображающего рост и падение котировок, при этом китайский график имеет вид кардиограммы. Аналитики считают, что это может говорить о грядущем кризисе на фондовых биржах. Во втором и шестом секторе изображены коронавирус и лопасти ветряных электростанций. Но рисунки отличаются: во втором секторе есть изображение то ли флешки, то ли флакона с лекарством, а на шестом присутствует график, показывающий рост заболевших. Возможно, в сентябре 2022 года мир ждёт новый вариант коронавируса?

Не менее любопытны и остальные секторы. На них изображены микроскопы, молекулы каких-то соединений, прицельные перекрестья и штрихкоды. А в четвёртом и восьмом секторах изображены сопла двигателей — очень хочется надеяться, что они от космических, а не от баллистических ракет. Там же изображено по два шприца, причём один из них зловещий красный, и небольшие пиктограммы, означающие пробирку или чип и прививку. Красный шприц выглядит довольно угрожающе, да и множество крохотных деталей ничего хорошего не предвещает: во втором секторе отчётливо виден след от пули — быть может, это грядущее покушение на Си Цзиньпина? Или это символ криптовалюты стеллар люменс? Противовес этому символу составляет знак криптовалюты эфириум. Аналитики уверены, что всё это является знаком того, что в 2022 году Китай и США могут отказаться от наличных денег. Вряд ли это понравится рядовым американцам, знакомым с Библией. Красный цвет может говорить как об усилении Китая, так и о левых настроениях в обществе. А вообще, складывается ощущение, что кто-то глядит на наш мир в прицел перед тем, как нажать на спусковой крючок.

Прогнозы от биржевиков и банкиров

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Консультанты из датской корпорации Saxo Bank считают, что в 2022 году мир ждёт ни больше ни меньше как революция. Это предопределено сильным материальным расслоением общества. Однако, как и когда это случится, эксперты не выдают, лишь рекомендуют не расстраиваться по этому поводу, ведь и во время революции есть те, кто выигрывает. Лукавая позиция.

Saxo Bank предсказывает на 2022 год несколько серьёзных изменений в сфере бизнеса и IT-разработок. Среди предсказаний — падение популярности соцсети "Фейсбук" за счёт оттока с площадки молодёжи. Чтобы снизить социальную напряжённость, западным политикам придётся на время забыть о зелёных технологиях, в США случится конституционный кризис, а инфляция достигнет 5%, в ЕС будет создан суперфонд для решения глобальных задач, холодная война выйдет на новый виток, начнётся гонка гиперзвуковых вооружений. А в медицине произойдёт суперпрорыв, который увеличит продолжительность жизни людей на 25 лет и положит начало глобальному кризису. Последнее предположение весьма перекликается с коллажем на обложке журнала The Economist.

Но перейдём от мировых проблем к России. Российские банковские аналитики прогнозируют инфляцию в 6%, рост ВВП на 1,5%, курс доллара к концу 2022 года — 80 рублей, увеличение оттока инвестиций из страны почти на 50% и уменьшение расходов государства на социальные проекты. Возможно, социальные проекты будут свёрнуты и во всех крупных и средних компаниях — работодатели напомнят наёмным сотрудникам, что им следует забыть о приятных бонусах и работать только за зарплату.

При этом прогноз по курсу рубля не учитывает враждебную риторику в сторону России от США. В случае усиления санкций доллар может скакнуть и выше. А вот аналитики из британского Centre for Economics and Business Research в прогнозах более оптимистичны. Они считают, что экономика нашей страны будет расти по 2,4% каждый год до 2025 года.

Коронавирус и погода

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Обложки обложками, но многих интересует главное: когда же закончится эпидемия коронавируса? Обрадовать вас нечем: аналитики говорят о замедлении пандемии с большой осторожностью, боятся возникновения новых штаммов. Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус в предсказаниях очень осторожен. Он считает, что население планеты сможет приостановить пандемию только в том случае, если к июлю 2022 года будет привито 70% населения Земли. По его мнению, отдельным странам не стоит расслабляться, а следует работать над новыми вакцинами от новых штаммов ковида. Населению придётся продолжать использовать средства индивидуальной защиты и дистанцироваться друг от друга. Любопытно, что с ним вполне согласны российские астрологи, они считают, что эпидемия ковида пойдёт на спад только в марте-апреле 2023 года, а то и вообще только в 2025 году. Тут, как всегда, то ли Лев в Водолее виноват, то ли Водолей во Льве.

Кстати, 2022-й российские астрологи считают опасным годом. Они не рекомендуют заниматься в этом году экстремальными видами туризма или спорта, предлагают отложить опасные поездки. Зимой и ранней весной туристам могут угрожать сходы сильных лавин, а весной из-за большого количества снега и высокого паводка под воду могут уйти целые регионы. Лето, по их прогнозам, будет очень жарким, засушливым, снова начнутся лесные пожары и недовольство людей властями. В августе и сентябре над центральной частью России возможны аномально сильные грозы, смерчи и даже торнадо, а в октябре и ноябре с неба снова польёт дождь.

Нас ждёт новый вирус

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Предсказания о новом вирусе, страшнее прежнего, то и дело транслируют какие-то неведомые люди, расшифровывающие то послания Ванги, то пророчества Нострадамуса. Одни говорят о том, что в Сибири якобы оттает вечная мерзлота и из неё выйдет новая болезнь. Другие запугивают человечество войнами, голодом, катастрофами и терактами. Но где тут ложь, где правда — разобраться трудно, ведь исходных записей никто не приводит, а придумать можно всё что угодно. Вот уже появились и "пророчества" старицы Матроны. Хотя святая Матрона Московская по годам ничего не предсказывала.

Поэтому давайте лучше обратимся к предсказаниям святых православных старцев. Большая часть предсказаний монахов с Афона говорит о том, что Россия сможет выжить только в том случае, если вспомнит о своей вере и снова обратится к Христу. Иеромонах Анатолий (Берестов) считает, что ни одно из предсказаний колдунов и астрологов не сбудется, а россиянам надо поменьше ходить по экстрасенсам и почаще обращаться к Богу.

Некоторые мистически настроенные верующие связывают грядущий 2022 год с вещим сном, который в 1917 году видел старец Нектарий Оптинский: якобы во сне сам Христос предсказал монаху, что конец света начнётся с цифры 22. И кто знает... быть может, это действительно было откровение. Кто доживёт — увидит.

Авторы Майя Новик