6 космических планов СССР по преображению планеты, которые до сих пор поражают воображение Оглавление Самая мощная приливная электростанция в мире Покорение Красной планеты Переселение людей в океан Дорога в Америку Превращение Земли в космический корабль Добыча нефти ядерными взрывами Советский Союз был государством, где люди задумывались о преображении планеты. Проекты "Переселение людей в океан" и "Превращение Земли в космолёт" могли осуществить их мечты. 17380 17380 Марка СССР 1972 года. Фото © Wikipedia

Самая мощная приливная электростанция в мире

В Стране Советов намеревались развивать не только атомные электростанции, но и вполне "зелёные" технологии добычи энергии. Одной из таких суперстроек должна была стать приливная электростанция в Пенжинской бухте, расположенной на границе Камчатского края и Магаданской области.

Место было выбрано не случайно: в этой точке Охотского моря самые высокие приливы во всём Тихом океане — они достигают высоты 13,5 метра. А если учесть, что за сутки через бухту проходит 410,6 кубических километров воды, то становятся понятны мечты советских учёных заставить эту массу воды работать на человека.

По их расчётам, электростанция в Пенжинской бухте могла приносить стране 1012 миллиардов кВт*ч в год. К слову сказать, мощность одной из самых крупных действующих сибирских ГЭС — Саяно-Шушенской — составляет 21,84 млрд кВт*ч. Было разработано два плана Пенжинской ПЭС: по одному — установка плотины предусматривалась в нижнем створе бухты (1972 год), по другому — в верхнем створе (1983 год). Если бы строительство осуществили, Пенжинская ПЭС стала бы самой мощной электростанцией в мире. Но не срослось. Сейчас в "Русгидро" снова заговорили о возобновлении замысла: его стоимость может составить от 60 до 200 миллиардов долларов. Но будет ли он претворён в жизнь?

Покорение Красной планеты

В СССР был разработан поэтапный план освоения Марса. Эта планета считалась идеальным местом для старта в дальний космос. Уже тогда советские инженеры знали, что Марс похож на Землю, имеет такую же продолжительность дня, а на его поверхности можно найти полезные ископаемые.

Первый аппарат "Марс-1" был запущен в Советском Союзе уже в 1963 году — на два года раньше, чем в США, однако миссия потерпела крушение: "Марс-1" перестал отвечать на запросы ЦУП, подлетев к планете на расстояние 200 тысяч километров. Отправленный к Красной планете "Марс-2" сумел выйти на орбиту и отснял поверхность Марса, но аппарат, который спускали на неё, разбился. Самой большой удачей стал "Марс-3", который сумел переместиться с орбиты, но "помер", проработав всего 14 секунд.

В теории всё было значительно лучше. В Стране Советов был разработан весьма трудозатратный план пилотируемого полёта на Марс. Огромный корабль весом в 1630 тонн предполагалось собрать на орбите возле Земли и отправить в экспедицию. Полёт туда и обратно занимал 2,5 года, а большая часть оборудования оставалась на Марсе. Обратно космонавты возвращались на основной части корабля, вес которой составлял всего 15 тонн. Если бы замысел удалось реализовать, советскими инженерами был бы разработан следующий этап покорения планеты — строительство тяжёлого межпланетного корабля с ядерным двигателем.

Для отработки прототипа замкнутой системы жизнеобеспечения инженеры ОКБ-1, Института медико-биологических проблем и завода "Звезда" построили на земле точную копию жилого отсека межпланетного корабля, в котором трое испытателей — Мановцев, Улыбышев и Божко — прожили целый год. Но после неудач с автоматическими станциями советские учёные отложили реализацию планов на будущее.

Переселение людей в океан

Идея переселения людей на дно морей и океанов нашла воплощение не только в фантастике Александра Беляева, но и в сердцах советских водолазов. Первый дом с названием "Ихтиандр" был построен в 1966 году. На шести кубических метрах подводного пространства располагались кровати, телефон на столике, туалет, в том числе место под акваланги.

Первый советский подводный дом — "Ихтиандр-66". Фото © crimeanblog.blogspot.com

Заплывать в дом приходилось через шлюз, а еду готовили на суше. Заселение в дом произошло 23 августа — "Ихтиандр-66" был установлен в Чёрном море у крымского мыса Тарханкут на глубине 11 метров. Первыми обитателями стали акванавты Александр Хаес и Дмитрий Галактионов, которого затем заменил Юрий Советов.

Проектом энтузиастов заинтересовались учёные и военные: в 1967 году в знаменитой бухте Ласпи на глубине 12 метров был установлен второй дом — "Ихтиандр-67". Если в первом доме акванавты провели всего трое суток, то во втором — прожили уже 14 дней. Среди пятерых смельчаков были две женщины: Мария Барац и Галина Гусева. На глубине акванавты проводили научные эксперименты и психологические исследования. Вместе с людьми на дне моря 14 дней провели морские свинки и кролики — их самочувствие тоже было удовлетворительным.

Первые в СССР женщины-акванавты — участницы проекта "Ихтиандр-67" Мария Барац и Галина Гусева. Фото © crimeanblog.blogspot.com

В 1968 году испытания продолжились под эгидой государства. Под Геленджиком Институтом океанологии Академии наук СССР на глубину 30 метров были спущены две обитаемые станции — "Черномор" и "Черномор-2". Их обитатели изучали морское дно и влияние глубины на организм человека. Были и другие проекты — "Спрут" и "Садко".

Строить подводные дома в Советском Союзе прекратили в 1970-х годах. К этому времени стало ясно, что на небольших глубинах дома не нужны — водолазы прекрасно работают без них, а на большой глубине сооружать жилища дорого.

Дорога в Америку

Автором огромной дамбы, которая должна была соединить СССР и США в Беринговом проливе, был инженер Пётр Борисов. Он горел желанием изменить климат Чукотки и Якутии и создал проект, который должен был остановить холодное Анадырское течение и позволить тёплому Гольфстриму проникать дальше в Ледовитый океан.

86-километровая дамба, по замыслу Борисова, состояла из колоссальных бетонных блоков размерами 250 на 60 и на 40 метров, а паковые льды предполагали отгонять от неё потоками воды. По дамбе должны были идти широкополосное шоссе и железная дорога. Чтобы ускорить продвижение Гольфстрима вдоль северных берегов СССР, предлагалось дополнительно откачивать воду из Ледовитого океана в Индийский. Насосы должны были работать на атомной энергии.

Борисов считал, что его детище позволит кардинально изменить климат не только советского, но и американского, и канадского Заполярья. На Севере можно будет выращивать яблоки, а тундра наконец-то узнает, что такое тропическое лето. К счастью, строительство было отложено — оно было настолько грандиозным, что воплотить его в жизнь без помощи других стран было невозможно. Ни США, ни Канада идею не поддержали, а Япония вообще могла быть резко против, ведь в случае разворота Анадырского течения климат в Японии стал был таким же холодным, как на Чукотке. Современные климатологи, просчитав последствия строительства дамбы, уверены: результатом проекта стала бы остановка Гольфстрима, резкое похолодание в Советском Заполярье, возникновение вечных льдов в устьях сибирских рек и как следствие — появление в Сибири огромного внутреннего моря.

Превращение Земли в космический корабль

Советские учёные пытались предусмотреть катастрофы, которые могли ожидать Землю в далёком будущем. В 1950-х годах советский физик Георгий Покровский на случай остывания или разогрева Солнца придумал способ спасения человечества. Он создал план превращения планеты в космический корабль, который можно будет аккуратно увести с орбиты к другой звезде.

Георгий Покровский. Фото © y4astkoviu.livejournal.com

Для этого Покровский, уже имевший опыт работы с атомной энергией, предлагал построить в районе Антарктиды огромный щит в форме кратера. Внутри кратера предлагалось устроить термоядерный двигатель, в который нужно было бесперебойно подавать ядерное топливо и воду. Вода должна была распадаться на кислород и водород и создавать массу реактивной струи — основной движущей силы. Земля, словно огромная ракета, должна была устремиться в космос, рассекая вакуум Северным полюсом. Подруливать следовало малыми термоядерными двигателями, расположенными по экватору, а экипажем корабля должно было стать всё человечество. Полёт Земли предполагал "дозаправку" ядерным топливом от других планет, по поверхности которых люди могли бы передвигаться на вездеходах с атомными двигателями.

Добыча нефти ядерными взрывами

Эта идея тоже отдавала безумием. В 1962 году два физика — Юрий Бабаев и Юрий Трутнев — подготовили программу использования ядерных взрывов для мирных целей: строительства котлованов, водохранилищ и добычи полезных ископаемых. Первые испытания были проведены в 1965 году и получили название "Проект Чаган" — в пойме одноимённой реки с помощью подземного ядерного взрыва в 170 килотонн было создано водохранилище. Кстати, глава Министерства среднего машиностроения (так в СССР называлось атомное ведомство) Ефим Славский искупался в нём и остался доволен результатом — на его здоровье это никак не сказалось.

Поэтому испытания решили продолжить: полигоном для мирного атома стала вся страна — от Калмыкии до Иркутской области и Якутии. Всего было произведено 124 взрыва. В Башкирии, например, с их помощью пытались добиться увеличения нефтедобычи на месторождении нефти у озера Мелеуз. После ядерного взрыва добыча нефти удвоилась, а когда через 15 лет месторождение истощилось, подземный ядерный взрыв повторили и смогли "выжать" из земли ещё немного ресурсов. Лишь позже пришло понимание того, что подземные взрывы небезопасны: радиоактивные газы всё равно прорываются на поверхность и в атмосферу и накрывают большие территории. За нефть люди заплатили здоровьем.

Авторы Майя Новик