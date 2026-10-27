Чем ангел отличается от аггела: иерархия ангелов и роль архангела Михаила Ангелы и аггелы: кто это, чем отличаются, какие бывают чины ангелов, почему демонов называют аггелами и при чём тут архангел Михаил. 23370 23370 Чем ангел отличается от аггела: иерархия ангелов и роль архангела Михаила. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ангелы в христианстве — служебные духи Бога, вестники и защитники людей. Аггелами называют падших ангелов, то есть бесов. Слово то же самое, разница только в написании и в том, о ком идёт речь. Рассказываем, как устроена ангельская иерархия, чем ангел отличается от аггела и почему главным среди ангелов считают архангела Михаила.

Ангелы: солдаты и офицеры

Собор Святого Архистратига Михаила в Ижевске. Фото © ТАСС / Егор Алеев

Когда появились ангелы, покрыто мраком. Одни богословы считают, что они были созданы "в тварной вечности", до появления времени и Вселенной. Другие предполагают, что ангелы появились одновременно с сотворением Земли и человека. По сути, ангелы — это служебные духи Творца. Они приносят людям вести, охраняют их от зла и следят за тем, чтобы во Вселенной всё шло своим чередом. Убитый радикалами священник Даниил Сысоев обращал внимание прихожан, что у каждой планеты и у каждой звезды есть свой ангел, и предполагал, что астрономы, отснявшие возле Солнца гигантское НЛО, всего лишь увидели ангела, приставленного Творцом к светилу.

Равенства среди ангелов нет. Все они разные и делятся на три иерархии (лика), каждая из которых делится на три чина. Ангелы высшей иерархии подразделяются на серафимов — шестикрылых огненных ангелов, пламенеющих любовью к Богу, херувимов, через которых Бог посылает премудрость, и на престолов, осуществляющих Божье правосудие.

Средняя иерархия представлена ангелами трёх чинов: господства, силы и власти. Ангелы власти имеют способность укрощать дьявольские силы. Они охраняют подвижников православия и помогают людям удерживаться от грехов. Ангелы силы являются проводниками воли Творца — через них Бог посылает видения православным прозорливцам и чудеса. Ангелы господства владычествуют над теми и другими.

В низшей ангельской иерархии есть чины ангелов, архангелов и начал. Начала начальствуют над ангелами и архангелами. Именно они защищают народы, страны, континенты и управляют звёздами, планетами и всей Вселенной. Архангелы передают людям вести от Бога, открывают избранным пророчества и укрепляют в людях веру.

Самыми близкими к людям являются ангелы самого нижнего чина. Именно они служат ангелами-хранителями, невидимо присутствуют в жизни людей с момента крещения до самой смерти и провожают их за гробом. Они стараются удержать от грехопадения и помогают не впасть в отчаяние и вернуться к Богу, если их подопечные согрешили.

Собор всего воинства возглавляет архистратиг Михаил, чьё имя переводится "почти как Бог" или "равный Богу". Помимо Михаила по Библии известны и другие архангелы: врачеватель Рафаил, вестник Гавриил, просветитель Уриил, молитвенник Селафиил, укрепляющий людей Иегудиил, раздающий милость Божью Варахиил и возвышающий человека Иеремиил — его часто изображают с весами в руке. На иконах архангелы изображаются воинами. Гавриила изображают с райской ветвью, Рафаила — с лекарством, а Селафиила рисуют с руками, сложенными на груди.

Какими деяниями известен архангел Михаил

Архангел Михаил на иконе Теодора Пулакиса, 2-я половина XVII века. Фото © Wikipedia

По Откровению Иоанна Богослова, когда часть ангелов восстала против Бога, Михаил возглавил битву с Сатаной и низверг его с Неба. Поэтому на иконах архангела изображают попирающим ногой дракона.

Церковное предание приписывает Михаилу и другие деяния: он вёл народ Израиля через пустыню, явился Иисусу Навину перед взятием Иерихона, хранил трёх отроков в раскалённой печи и спас свой храм в Хонах от потопа. На Руси его почитали как покровителя воинов и князей.

Почему архангела называют Архистратигом, как он стал небесным защитником русских князей и почему его считали ангелом смерти, мы рассказали в отдельном материале.

Как отличить ангела от аггела

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Православные почитают воинство Бога, но не поклоняются ангелам. Поклоняются они только Богу. В отличие от оккультистов, с восторгом рассказывающих о "явлении" им бесплотных вестников, христиане относятся к таким встречам настороженно: слишком часто вместо ангела неокрепшим умам являются падшие духи — аггелы, или демоны. Принимая облик светлых посланников Бога, они отвлекают праведников от молитвы и совращают их, заставляя поклоняться себе и приносить жертвы, обещая взамен все блага, вплоть до бессмертия. Именно на обещание аггела попалась и прародительница всех женщин — Ева. Ей змей пообещал, что люди, отведав запретного плода, "станут как боги".

Почему демонов называют аггелами

Фото © Wikipedia

Дело в том, что на древнегреческом языке слово "ангел" обозначено как "ангелос" — ὁ ἄγγελος. Это слово пишется с двумя гаммами (γγ), которые читаются как дифтонг "нг".

В церковнославянском это слово пишется по греческому образцу — через двойное «г». Когда речь шла об ангелах Божиих, слово писали сокращённо, под титлом — значком, который ставили над священными словами, — и читали «ангел». Когда речь шла о падших духах, слово писали полностью, без титла, и читали буквально: «аггел». Так «аггел» постепенно стал обозначать бесов.

Как же отличить ангелов от лукавых аггелов? Во-первых, при явлении человеку ангелы никогда не будут пугать. Дешёвые трюки не для них. Восклицания "Трепещи, смертный!" тоже неуместны. Напротив, ангелы постараются успокоить человека. Очень часто они повторяют слова Христа, встречающиеся в Евангелии: "Не бойся!" Во-вторых, следует попросить ангела перекреститься. Аггел этого сделать не сможет. Помимо креста аггелы боятся молитвы, поста и человеческих добродетелей — милосердия, безмолвия и веры.

"Ангел мой, молись за мя грешного..."

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Являются ли сейчас к людям аггелы под видом ангелов? Являются. Особенно часто это случается, когда человек стоит на пороге смерти. Защитить в этом случае может ангел-хранитель. Этот ангел даётся каждому православному человеку в момент крещения и охраняет его от зла. В вечернем и утреннем молитвенных правилах есть отдельные молитвы-прошения к ангелу-хранителю с просьбой сохранять, не покидать и заступаться перед высшими силами.

— Когда среди рассеянной и порочной жизни вы вдруг чувствуете омерзение к греху и у вас под влиянием светлых мыслей появляется желание переменить образ жизни, это значит, что ангел-хранитель, улучив удобную минуту, представил пред внутренними очами вашими грех во всей его полноте и гнусности, — так писал архимандрит Кирилл Павлов, защитник Сталинграда, ставший монахом.

По учению святых отцов, ангел-хранитель может отступить от человека, если тот упорствует во грехе и не хочет покаяться. Тогда человек остаётся без защиты перед злыми духами.

Поэтому православные стараются не забывать об ангеле-хранителе: молятся ему в утреннем и вечернем правиле, просят не оставлять и заступаться. Особый день почитания всех Небесных Сил — Собор Архистратига Михаила, 21 ноября. В этот день идут на праздничную службу, ставят свечу и молятся Михаилу о защите дома, исцелении от скорби и сохранении Отечества.

Какого числа Михайлов день в 2026 году и что в этот день нельзя делать, читайте в материале про Михайлов день. А как выбрать икону ангела-хранителя, Life.ru рассказывал в отдельном гиде.

Авторы Майя Новик