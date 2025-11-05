Как выбрать икону ангела-хранителя: Кто имеет возможность вам помогать и какие есть опасности

Ангелы-хранители — это праведные сущности, созданные Богом. Они живут в раю, но после подвига Иисуса Христа к каждому человеку приставлен один из серафимов, херувимов и прочего населения горнего мира. То есть у вас есть свой личный ангел, который передаёт Богу ваши послания и следит, чтобы в жизни всё складывалось хорошо, даже если вы оказались в сложной ситуации. Естественно, у нас, православных, возникает вопрос: а есть ли иконы у ангелов-хранителей? В материале рассказываем всё о таких священных образах.

Кто такой ангел-хранитель и чем он вам поможет

Ангел-хранитель — кто это? И почему он незримо наблюдает за нами? Фото © Wikipedia

В христианской культуре ангелы — это прекрасные ликом крылатые сущности, похожие на людей. Они могут вмешиваться в земные дела, а после смерти отводят душу в рай, если та была праведной. А где-то с XVI века стали появляться православные иконы ангелов-хранителей. Сложилась вера в то, что к каждому человеку небесной канцелярией приписан такой ангел. Он защищает вас от грехов и даже плохих помыслов, ведёт душу по жизни.

Обычные иконы ангела-хранителя: когда можно им молиться

Икона ангела-хранителя — она универсальна или нет? Как понять, что вы можете молиться через неё Богу? Фото © pravoslavie.ru

Мы спросили священника, проповедника и миссионера Стахия Колотвина об иконах ангела-хранителя. Есть ли вообще такой канон в православии? Вот что он ответил: «Действительно, есть иконы, на которых изображён ангел-хранитель. Причём изображение одно и то же, отличается лишь иконописный стиль». Получается, обычная икона ангела-хранителя не привязана к имени. Она напрямую соединяет вас с высшей благодатью именно через ангела, а не через святого.

Ангелы, у которых есть имена: Какие они?

В Библии есть ангелы, которые носят определённые имена. Но таких немного. Обычно хранители остаются анонимными. Фото © Wikipedia, © Wikipedia

Но есть ангелы, чьи имена мы знаем. В Священном писании таких двое — это Михаил и Гавриил. Они не просто ангелы. В небесном царстве тоже есть иерархии, и кто-то из посланников становится главнее всех. Таких называют архангелами. Михаил и Гавриил — как раз тот случай. Архангел Михаил управляет небесным войском. А Гавриил, ангельский офицер того же чина, несёт благую весть. Он предрёк Рождество Иисуса Христа и в принципе рассказывает хорошие новости. Так что Михаилам да Гаврилам повезло: их заступник — это архангел.

Что делать, если ваше имя не совпадает с ангельским

Михаил и Гавриил — везунчики, но что делать всем остальным, например, Фоме, Ярославу, Владимиру... С ними не связаны ангелы, имена которых мы знаем. С ними связаны святые, обычные людские души, только очень, очень праведные. И в православии есть понятие «день ангела»... Мы попросили священника всё это объяснить. Стахий ответил так: «Когда вы празднуете именины, или день ангела, речь идёт не об ангеле-хранителе, а о том святом покровителе, чьё имя вы носите». Это значит, что мы отмечаем день нашего святого, но не ангела. В таком случае можно купить отдельную икону ангела-хранителя. А иногда делают так: составляют из образов «книжечку». На одной странице — ваш святой, на другой — простой ангел-хранитель.

Где покупать иконы ангела-хранителя

Икону ангела-хранителя можно купить в церковной лавке. Так вы можете быть уверены, что их освятили. Фото © ТАСС / Сергей Метелица

Икону ангела-хранителя можно купить при храме. Антиквариат, на наш взгляд, лучше оставить музеям и церквям — вряд ли Господу понравится, если вы присвоите себе намоленный образ и не будете пускать верующих христиан на него посмотреть. А иконы, которые изображают ангела-хранителя, есть почти в каждой церковной лавке. Там они уже освящены, ну и в принципе — это наиболее традиционное место для покупки икон. Иконы с маркетплейсов советуем сразу освящать с батюшкой — мало ли кто их написал.

Как молиться иконе ангела-хранителя

Есть специальная молитва, которую надо читать перед иконой ангела-хранителя. Фото © РИА Новости / Евгений Одиноков

Для обращения к святому образу ангела-хранителя есть собственная молитва. Вот она: «Ангеле Божий, хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога с небес данный! Прилежно молю тя: ты мя днесь просвети, и от всякаго зла сохрани, ко благому деянию настави, и на путь спасения направи. Аминь». Можете читать её перед иконой ангела-хранителя, как дома, так и в дороге, если у вас есть маленький образок в нагрудном кармашке.

Каждый человек, когда обзаводится такой иконой, может изображённого ангела-хранителя ассоциировать именно с тем своим бесплотным защитником, заступником от дурных мыслей, от подсказок силы бесовской. Стахий Колотвин Священник, проповедник, миссионер