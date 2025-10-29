Поклонская сменила имя: Почему экс-прокурор «няш-мяш» отреклась от веры и себя прежней Оглавление История популярности Поклонской: с чего всё началось Почему Наталья Поклонская теперь Радведа и что означает это имя Когда у Поклонской началось влечение к эзотерике и рунам Где сейчас Радведа Поклонская и чем занимается Чем ещё знаменита Поклонская и в каких должностях была Десять лет назад весь русскоязычный Интернет знал Поклонскую в лицо и называл её прокурором «няш-мяш». Но время шло, и сегодня Наталья не только отреклась от себя старой, но и сменила имя. Life.ru рассказывает, что случилось с Натальей Поклонской. 29 октября, 16:00 Зачем Наталья Поклонская сменила имя, что оно значит и где теперь экс-прокурор Крыма. Обложка © коллаж © Life.ru, фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nv_poklonskaya

За прошедшие годы экс-прокурор Крыма успела сменить несколько профессий, пересмотреть свои убеждения и даже отказаться от православия — того, с чем многие когда-то её ассоциировали. Теперь Наталья Поклонская пошла ещё дальше и взяла новое имя — Радведа. Что стоит за этой переменой, как изменилась её жизнь за десятилетие, чем она занимается сейчас?

История популярности Поклонской: с чего всё началось

Несколько лет назад Наталья Поклонская неожиданно стала звездой Сети из-за своей миловидной внешности, что привело к тому, что в Интернете многие начали звать прокурора «няшей». Появился даже знаменитый мем «няш-мяш», где Поклонскую нарисовали в погонах и в стиле аниме-девочки. И хотя самой Наталье такое было не по нраву, образ «няшки» за ней закрепился, а в Японии у неё и вовсе появлялись фан-клубы. И никакие её резкие высказывания в сторону появившихся фанатов не имели силы. Люди только умилялись и рисовали её с новым энтузиазмом. А потом она пропала. Куда? Что случилось?

Почему Наталья Поклонская теперь Радведа и что означает это имя

Все удивились, узнав в конце октября 2025 года, что Наталья Поклонская, экс-прокурор Крыма, сменила имя на какое-то странное. По словам ведущего программы «Соловьёв Live» Сергея Мардана, таким образом экс-прокурор Крыма якобы решила разорвать все связи с христианством. Он подчеркнул, что данное имя напоминает «погоняло» персонажа из онлайн-игры.

«Поклонская окончательно ушла в ментальное пике и сменила имя. Нет теперь не только «няш-мяш», нет и самой Натальи Владимировны. Видимо, бывшая прокурорша таким образом разрывает все связи со столь ненавистным ей христианством. И вместо имени святой мученицы Наталии Никомедийской будет носить погоняло персонажа из какой-то онлайн-игры», — написал журналист в своём канале в соцсетях.

Как же объяснил Life.ru филолог Алиса Маслина, «Имя Радведа — пример неологического имятворчества, выходящего за рамки традиционных православных и славянских антропонимических моделей. Это искусственное образование, составленное из основ «рад-» (радость) и «-вед-» (знать), что можно истолковать как «радость ведания».

А вот как сама Наталья комментировала в соцсетях смену имени: «Я более не исповедую православие, и мое новое имя отражает мои взгляды на жизнь и знание». Она уточнила, что решила полностью отмежеваться от прежней идентичности, подчёркивая важность новых ориентиров и личных убеждений.

Когда у Поклонской началось влечение к эзотерике и рунам

Много лет Наталья Поклонская оставалась одной из самых ярких сторонниц православных ценностей — активно выступала против пошлости в кино и музыке, говорила о духовности, морали и вере. Однако после 2020 года её взгляды начали заметно меняться. Всё чаще в её публичных выступлениях и постах стали появляться темы, далёкие от привычных религиозных ориентиров.

Так, во время одного из «Разговоров о важном» с детьми в Херсонской области она неожиданно заговорила о рунах, символах и заклинаниях, связывая их с внутренней силой человека — что многие восприняли как обращение к языческой традиции. Позднее в своей книге «Мысли вслух» Поклонская вновь коснулась темы религии, но уже с позиций личного поиска, что вызвало обеспокоенность представителей Русской православной церкви.

Сама же она объяснила перемены не разочарованием, а внутренним ростом и переосмыслением себя: «Я не буду ни называть себя либералом, ни к другим течениям приписываться. Я просто Наталья Поклонская. Я всегда говорю так, как мне диктует моя совесть».

Где сейчас Радведа Поклонская и чем занимается

Сегодня Поклонская открыто заявляет, что ищет собственный путь и не намерена следовать чужим догмам, предпочитая полагаться на внутренние ощущения, а не на официальные идеологии.

Чем ещё знаменита Поклонская и в каких должностях была

Карьера Натальи Поклонской началась в 2014 году. После событий на Майдане она ушла из органов украинской прокуратуры и вернулась в Крым, где вскоре возглавила прокуратуру автономной республики. После воссоединения Крыма с Россией Поклонская была официально утверждена в должности прокурора.

За считаные месяцы она превратилась в медийный феномен и символ «Крымской весны»: харизматичная, уверенная, с чёткой позицией и узнаваемым образом. Первое публичное выступление Натальи мгновенно разошлось по Интернету, а выражение «няш-мяш» стало вирусным мемом.

В 2016 году Поклонская стала депутатом Госдумы VII созыва. На этом посту она быстро проявила независимый характер: поддержала инициативу о «суверенном Интернете», высказалась против пенсионной реформы и приобрела репутацию политика, не идущего в фарватере партии.

Самым громким эпизодом стал её протест против фильма «Матильда» — Поклонская, будучи глубоко верующей и почитательницей Николая II, считала картину оскорбительной для верующих. Скандал приобрёл федеральный масштаб, сделав её одной из самых обсуждаемых фигур того времени.

Со временем её независимая позиция и несогласие с рядом решений привели к охлаждению отношений с руководством. К выборам 2021 года она добровольно сняла свою кандидатуру и покинула парламентскую арену. Вскоре Поклонской предложили дипломатическую карьеру — пост посла России в Кабо-Верде, но она отказалась по личным причинам.

В феврале 2022 года её назначили заместителем главы Россотрудничества. Этот этап совпал с началом спецоперации на Украине, и именно тогда из-за высказываний о символе Z между Поклонской и руководством возник конфликт. Уже в июне того же года указом президента Наталья, которая теперь Радведа, была освобождена от должности и назначена советником генерального прокурора России Игоря Краснова. С этого момента её публичная активность фактически сошла на нет: она закрыла соцсети, перестала давать интервью и сосредоточилась на работе в прокуратуре.

