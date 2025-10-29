«Подходит персонажу компьютерной игры»: Филолог объяснила значение нового имени Поклонской

Имя Радведа, выбранное бывшим прокурором Крыма и экс-депутатом Госдумы Натальей Поклонской, представляет собой пример неологического имятворчества, которое выходит за рамки традиционных православных и славянских антропонимических моделей. Такое мнение высказала эксперт русской литературы, филолог Алиса Маслина в беседе с Life.ru.

Имя Радведа — пример неологического имятворчества, выходящего за рамки традиционных православных и славянских антропонимических моделей. Это искусственное образование, составленное из основ «Рад-» (радость) и «-вед-» (знать), что можно истолковать как «радость ведания». Алиса Маслина Филолог, эксперт русской литературы

По словам эксперта, данное имя не имеет исторических аналогов и является современным явлением. С точки зрения Церкви оно не считается православным, поэтому при совершении церковных таинств его носительница продолжает использовать своё крестильное имя Наталья. Филолог подчеркнула, что Радведа искусственно имитирует древнеславянские корни, хотя фактически ничего общего с ними не имеет. Более того, принятие такого имени представляет собой осознанный жест, символизирующий разрыв с православной идентичностью.

«Это яркий пример того, как мировоззренческий выбор выражается через создание нового антропонима, имитирующего «древнеславянские» корни. На самом деле ничего древнеславянского там нет, имени такого тоже нет. Ощущение, что это имя больше подходит персонажу компьютерной игры, а не живому человеку», — объяснила Маслина.

Напомним, ранее Наталья Поклонская сменила имя на Радведу. По словам ведущего программы «Соловьёв Live» Сергея Мардана, таким образом экс-прокурор Крыма якобы решила разорвать всё связи «со столь ненавистным ей христианством». Он также подчеркнул, что данное имя напоминает «погоняло» персонажа из онлайн-игры.