Поклонская ответила на сообщения о смене имени с Натальи на Радведу
Наталья Поклонская назвала личной информацией сообщения о смене имени
Обложка © Telegram/ Наталья Поклонская
Советник генерального прокурора России Наталья Поклонская не стала подтверждать или опровергать слухи о том, что она сменила имя на Радведу.
«Мои персональные данные — это личная информация. Личные тайны, личная жизнь — это то, что гарантирует закон. Вот и надо всем, в том числе блогерам, его соблюдать», — отметила она в беседе с NEWS.r.u
Напомним, ранее экс-прокурор Крыма и бывший депутат Наталья Поклонская сделала публичное заявление о своей религиозной позиции. Она дала понять, что её убеждения не соотносятся с какими-либо формами христианских конфессий. Позже стало известно, что она якобы сменила имя на Радведу.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.