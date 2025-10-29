Россия и США
29 октября, 08:46

Поклонская ответила на сообщения о смене имени с Натальи на Радведу

Наталья Поклонская назвала личной информацией сообщения о смене имени

Советник генерального прокурора России Наталья Поклонская не стала подтверждать или опровергать слухи о том, что она сменила имя на Радведу.

«Мои персональные данные — это личная информация. Личные тайны, личная жизнь — это то, что гарантирует закон. Вот и надо всем, в том числе блогерам, его соблюдать», отметила она в беседе с NEWS.r.u
Напомним, ранее экс-прокурор Крыма и бывший депутат Наталья Поклонская сделала публичное заявление о своей религиозной позиции. Она дала понять, что её убеждения не соотносятся с какими-либо формами христианских конфессий. Позже стало известно, что она якобы сменила имя на Радведу.

