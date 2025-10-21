Поклонская призналась, что не исповедует христианство

Экс-прокурор Крыма и бывший депутат Наталья Поклонская сделала публичное заявление о своей религиозной позиции. В своём телеграм-канале она дала понять, что её убеждения не соотносятся с какими-либо формами христианских конфессий.

«Прежде всего, хочу подчеркнуть, что я не исповедую христианство ни в одной из его форм – ни православие, ни католицизм, ни какую-либо другую монотеистическую религию», — заявила она.

При этом Поклонская подчеркнула, что испытывает уважение к приверженцам самых разных религиозных учений. Однако её обеспокоенность вызывает ответная реакция Русской православной церкви (РПЦ) на её поздравления, адресованные в связи с праздниками, имеющими, по её мнению, языческие корни. Бывший прокурор выразила предположение, что подобная реакция со стороны Церкви выглядит как «проявление некой необъяснимой ревности или опасения потерять контроль над сознанием людей».

Кроме того, Поклонская акцентировала внимание на том, что для формирования благополучного общества критически важно уважать исторические и культурные традиции. Она высказала мнение, что многообразие культурных парадигм не должно рассматриваться обществом как некий источник угрозы.