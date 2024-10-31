Наталья Поклонская поздравила россиян с языческим праздником кельтов Самайн

Советник генерального прокурора, бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская поздравила россиян с праздником Самайн и предложила в этот день вспомнить и почтить память умерших родичей, приготовив для них символическое угощение.

Наталья Поклонская. Фото © Telegram / «Наталья Поклонская»

«В эту ночь вспоминайте про своих умерших родичей, приготовьте им символическое угощение и подведите итоги личного пути. Постройте планы на будущее, измените ту часть своей жизни, которую считаете нужной изменить. Избавьтесь от страхов, будьте честными с собой» — написала Поклонская в личном телеграм-канале.

Она выразила уверенность в том, что у её читателей всё обязательно получится, а также призвала их не удивляться, если в эту магическую ночь с ними произойдёт «что-то необычное».