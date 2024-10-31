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31 октября, 16:54

Наталья Поклонская поздравила россиян с языческим праздником кельтов Самайн

Наталья Поклонская. Фото © Telegram / «Наталья Поклонская»

Наталья Поклонская. Фото © Telegram / «Наталья Поклонская»

Советник генерального прокурора, бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская поздравила россиян с праздником Самайн и предложила в этот день вспомнить и почтить память умерших родичей, приготовив для них символическое угощение.

Наталья Поклонская. Фото © Telegram / «Наталья Поклонская»

Наталья Поклонская. Фото © Telegram / «Наталья Поклонская»

«В эту ночь вспоминайте про своих умерших родичей, приготовьте им символическое угощение и подведите итоги личного пути. Постройте планы на будущее, измените ту часть своей жизни, которую считаете нужной изменить. Избавьтесь от страхов, будьте честными с собой» — написала Поклонская в личном телеграм-канале.

Она выразила уверенность в том, что у её читателей всё обязательно получится, а также призвала их не удивляться, если в эту магическую ночь с ними произойдёт «что-то необычное».

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Ранее бывший депутат Госдумы рассказала о сути языческого праздника Самайн. В ночь с 31 октября на 1 ноября Дикая охота верховного Бога Одина (Кернунна) вершит правосудие: отступники получат по заслугам, а остальные будут вознаграждены за свою преданность. Кстати, Поклонская отметила, что Хэллоуин — лишь жалкое подобие Самайна.

Алена Пенчугина
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