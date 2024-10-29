Посмотреть в глаза старым богам: Поклонская впечатлилась языческой предтечей Хэллоуина Самайном

Советник генерального прокурора, бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала о кельтском языческом празднике Самайн, который в ночь с 31 октября на 1 ноября отмечали в давние времена. Она отметила, что это совсем не Хэллоуин, «придуманный шагающей по Земле новой традицией с попыткой стереть древние обычаи».

Наталья Поклонская появилась в новом образе в преддверии праздника Самайн. Видео © Telegram / Наталья Поклонская

«Самайн — это точка отсчёта, дата, вокруг которой вращалась традиция кельтов. И не только кельтов. У славян Самайн называется Велесова ночь. Велес — бог, открывающий врата между мирами, помогающий установить связь с умершими предками, бог общего миропорядка, бог — оборотень, хозяин магии. Правом первым разжечь огонь в эту ночь обладали друиды (волхвы). Считалось, что в период Самайна возвращаются старые боги и наказывают тех, кто их предал», — написала экс-депутат Госдумы в телеграм-канале.

Наталья Поклонская перед праздником Самайн. Фото © Telegram / Наталья Поклонская

Советник генерального прокурора пояснила, что в это время нельзя выходить на улицу, так как пронесётся Дикая охота верховного Бога Одина (Кернунна) и заберёт с собой отступников. По её словам, именно поэтому появилась хитрая уловка с огоньками в тыквах, своего рода способ обмануть Древнюю Силу. Поклонская добавила, что нельзя смотреть Дикой Охоте в глаза, иначе они увидят реальную сущность человека. Поэтому люди помнили о необходимости прятать лицо от взгляда древних сил.

«Но может быть сейчас пришла пора менять «трусость» на храбрость, «страх» на бесстрашие и доблесть, чтобы быть готовым не прятать взгляд, а посмотреть и показать своё истинное лицо древнейшим Силам, старым богам. Осознавать, что обмануть (как обычно, в жизни) — не получится», — призвала Поклонская.

Бывший депутат Госдумы выразила надежду, что в этом году в Самайн будут происходить именно такие перемены. По её словам, все получат по заслугам или будут вознаграждены при встрече с Дикой охотой.