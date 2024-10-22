Хэллоуин 2024 в России: как отмечают, традиции праздника Хэллоуин традиционно отмечается во многих странах в ночь с 31 октября на 1 ноября, накануне Дня всех святых. В 2024-м дата выпадает на четверг. О том, что это за праздник и какие у него традиции, расскажет Life.ru. 22 октября, 14:00 Как в России отмечают Хэллоуин в 2024 году, как нарядиться на День всех святых и что посмотреть страшного на ночь. Обложка © Шедеврум

Хэллоуин, или, как его ещё называют, День всех святых, — это событие, которое с каждым годом становится всё популярнее по всему миру. Почему же этот праздник, зародившийся в кельтской традиции, так привлекателен для людей разных культур и поколений? Может быть, дело в мистической атмосфере, позволяющей окунуться в мир волшебства и тайн? Или же в том, что это прекрасный повод дать волю фантазии и перевоплотиться в любимого персонажа, надеть яркий необычный костюм? Давайте разберёмся в истоках популярности Хэллоуина, в его символике и в том, почему этот праздник так любят за его уникальную атмосферу.

Хэллоуин: какого числа отмечают в 2024 году

Хэллоуин 2024: какого числа отмечают в России? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Atamanenko

Многие интересуются, когда наступит Хэллоуин в 2024 году. В России, как и во всём остальном мире, День всех святых будут отмечать в ночь с 31 октября на 1 ноября. Эта дата праздника Хэллоуин в России и мире остаётся неизменной в течение долгих лет.

Что за праздник Хэллоуин

День всех святых: история праздника. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Atamanenko

А что за праздник такой — Хэллоуин, в чём его суть? Рассказываем! Кельтские племена отмечали Новый год в ночь с 31 октября на 1 ноября, веря, что в это время граница между миром живых и миром мёртвых размывается. В связи с этим существовало поверье, что злые духи могут сбивать с толку людей и причинять им вред. Чтобы избежать встреч с этими духами, люди переодевались в устрашающие костюмы, пытаясь обмануть их, притворяясь тёмными силами.

Эта традиция легла в основу цветных и смешных нарядов, которые мы видим сегодня на Хэллоуин. Такое празднование Дня всех святых имело глубокие корни в кельтской культуре и отражало страх перед потусторонним миром, а также стремление защитить себя от возможных угроз.

Со временем традиции сменяли друг друга, но идея на Хэллоуин 2024 наряжаться в страшные костюмы и отмечать важные переходы сохранилась в современной культуре, став символом веселья и креативности.

Хэллоуин — христианский или языческий праздник

В чём смысл Хэллоуина и что делать в День всех святых. Фото © Шедеврум

В последнее время всё больше людей считают, что праздник Хэллоуин — зло и он далёк от христианства. Но так ли это на самом деле? Давайте раз и навсегда разрешим споры и узнаем: Хэллоуин — христианский или языческий праздник.

День всех святых, второе название Хэллоуина, — христианский праздник, отмечаемый 1 ноября, за которым следует 2 ноября, День поминовения усопших. В Великобритании этот день назывался All Hallows’ Day, а его канун — All-Hallows-Eve — название впервые зафиксировано в 1556 году. Современное название «Хэллоуин» происходит именно от этого термина.

Празднование Дня всех святых совпало по времени с древним праздником кельтов — Самайном, который отмечался примерно в те же дни, что и современные торжества. Кельты праздновали его как Новый год, что отражает связь между христианскими и языческими традициями.

Традиции Хэллоуина

Хэллоуин — это праздник, наполненный разнообразными традициями, которые делают его таким особенным. Яркие костюмы, вкусные угощения и, конечно, вырезанный из тыкв светильник Джека — главный символ Хэллоуина. По порядку рассказываем про то, без чего не обходится День всех святых.

Хэллоуин 2024 — идеи для костюмов

Хэллоуин 2024: идеи для костюмов. Фото © Шедеврум

В Хэллоуин принято одеваться в костюмы, которые вызывают страх и удивление. Это могут быть вампиры, зомби, ведьмы, призраки, монстры, оборотни и прочие персонажи из мифов и легенд.

Как нарядиться на День всех святых в 2024 году? Фото © Шедеврум

Также многие люди перед вечеринкой в честь Дня всех святых вспоминают любимых героев фильмов и книг. Популярностью пользуются костюмы из фильмов ужасов, фэнтези и фантастики.

Рептилоиды и ведьмы: как нарядиться в России на Хэллоуин 2024. Фото © Шедеврум

Праздник Хэллоуин — это время для проявления фантазии. Поэтому люди нередко придумывают собственные оригинальные и смешные образы и костюмы.

Когда Хэллоуин в России 2024 года и какой костюм придумать? Фото © Шедеврум

Некоторые семьи выбирают костюмы, которые соответствуют определённой тематике или образуют единую композицию. Например, могут нарядиться в персонажей из сказки или любимого мультфильма.

Тематические костюмы на Хэллоуин: примеры образов. Фото © Шедеврум

Как украсить дом на День всех святых

День всех святых: как можно украсить квартиру к Хэллоуину. Фото © Freepik

Самым узнаваемым символом Хэллоуина является тыква в виде фонаря с вырезанной устрашающей рожицей. Внутри обычно ставят свечу. Также в ход идут всевозможные украшения, создающие атмосферу мистики и страха: паутина, привидения, скелеты, летучие мыши, черепа и кости. Многие люди на Хэллоуин украшают дома праздничными гирляндами, свечами, а также тематическими аксессуарами, например фигурками ведьм, чёрных кошек и призраков.

Традиционные угощения на Хэллоуин: что приготовить в канун Дня всех святых

Традиционные угощения на Хэллоуин. Фото © Freepik

Главная традиция праздника Хэллоуин заключается в выпрашивании детьми сладостей. Эта практика известна с древних времён и восходит к Средневековью. Тогда люди пекли кексы с изюмом, которые назывались «духовными пирожными». Их и раздавали всем желающим, прося произнести молитвы в память об умерших.

Чем заняться на День всех святых в 2024 году? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

В современной традиции Хэллоуина и Дня всех святых появилась игра «Сладость или гадость». Дети ходят по домам в костюмах, стучатся в двери и кричат: «Сладость или гадость?» Те, кто не хочет делиться сладостями, рискуют получить «гадость», например шутку или небольшое хулиганство.

Ещё одним традиционным угощением на Хэллоуин считаются яблочные пироги и леденцы. Их делают в канун Дня всех святых, как и чёрный пудинг. Это традиционное английское блюдо, которое, несмотря на название, не имеет ничего общего с пудингом. Это кровяная колбаса, которую часто подают на Хэллоуин.

Как отметить Хэллоуин в 2024 году

Что посмотреть на Хэллоуин? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Atamanenko

Хэллоуин — это праздник, который позволяет отвлечься от повседневной рутины и окунуться в мир фантазии, мистики и веселья. Традиции Хэллоуина 2024, как правило, не отличаются от тех, что были века назад, — все они связаны с миром потустороннего. Нередко в большинстве городов в День всех святых планируют разные мероприятия, на которые можно сходить с семьёй или друзьями:

празднование в барах и клубах. Многие люди отмечают Хэллоуин в барах и клубах, где устраиваются тематические вечеринки, конкурсы костюмов и выступления;

парад в честь Дня всех святых. В некоторых городах устраивают парады, где люди в костюмах шествуют по улицам, демонстрируя свои образы;

просмотры фильмов ужасов. Праздник Хэллоуин в 2024 году — это отличное время для просмотра хорроров в кругу друзей. Кстати, недавно Life.ru назвал топ-100 самых крутых фильмов ужасов.

Игры на Хэллоуин

31 октября праздник всех святых — что делать на Хэллоуин. Фото © Shutterstock / FOTODOM / milatas

Украсить квартиру, позвать друзей и нарядиться в смешные или страшные костюмы — это традиции праздника Хэллоуин в России и мире. Вот несколько игр, в которые можно попробовать поиграть с друзьями в День всех святых: «Яблоко в воде» — дети и взрослые пытаются достать яблоко из таза с водой, не используя руки;

перетягивание каната — эта игра, несомненно, добавляет веселья и азарта в праздничную атмосферу;

«Догонялки с привидениями» — дети обожают играть в догонялки с привидениями, используя маску или простыню в качестве костюма.

Гадание на Хэллоуин 2024

Гадание на Хэллоуин на суженого. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Zastrozhnov

На Хэллоуин существует традиция гадания, особенно среди девушек. Одна из популярных практик заключается в том, что они бросают за спину кожуру яблока и наблюдают, какую форму она примет при падении. По народным поверьям, полученная буква должна соответствовать первой букве имени будущего мужа.

Гадая на День всех святых, женщины также пытаются увидеть черты лица своего суженого. Для этого они поднимаются по лестнице спиной вперёд и проводят вечер перед зеркалом с зажжённой свечой накануне Дня всех святых. Эти ритуалы отражают веру в магию и предсказания, которые традиционно связаны с Хэллоуином, создавая атмосферу мистики и ожидания.

История праздника Хэллоуин

Как появился Хэллоуин и в чём смысл праздника? Фото © Shutterstock / FOTODOM / KlavdiyaV

Какая у Хэллоуина история? Другое название этого торжества — Самайн, оно возникло из кельтских традиций, разделяющих год на две части: светлую — с мая по октябрь — и тёмную — с ноября по апрель. Первая половина года считалась доброй, в то время как вторая ассоциировалась с холодом, злом и тьмой. Ночь с 31 октября на 1 ноября представляет собой переход между этими двумя периодами и отмечает начало зимы. Этот момент совпадает с празднованием Хэллоуина в 2024 году.

Важно отметить, что ночь с 30 апреля на 1 мая, известная как Вальпургиева ночь, является зеркальным отражением Самайна. В этот день добрые и светлые силы, согласно народным поверьям, возвращаются на землю, что символизирует наступление весеннего периода. Праздники Самайн и Вальпургиева ночь иллюстрируют кельтские представления о времени года и освещают их духовные и культурные значения.

Как отмечают Хэллоуин в России сейчас

Хэллоуин 2024: традиции празднования в России. Фото © ТАСС / Евгений Софийчук

А как отмечают Хэллоуин в России? День всех святых наша страна начала отмечать после распада Советского Союза, но за время своего существования он так и не приобрёл значительной популярности. По данным ВЦИОМа, в 2019 году только 3% россиян праздновали этот день, хотя более 90% опрошенных были осведомлены о нём. Несмотря на это, некоторые заведения, такие как кафе, рестораны и торговые центры, украшаются ко Дню всех святых. Ночные клубы организуют тематические вечеринки, предлагая возможность весело провести время. Вход в некоторые из них возможен только в костюмах, тогда как в других заведениях ряженым предлагаются скидки или небольшие подарки, такие как напитки и закуски. Хэллоуин в России остаётся праздником с невысокой популярностью, однако для желающих провести его с тематическими активностями это удобное время для веселья и развлечений.

Куда пойти отмечать Хэллоуин в 2024. Фото © ТАСС / Евгений Софийчук

Хэллоуин в 2024 году, несмотря на свою историю, связанную с древними кельтскими обрядами, стал праздником, который объединяет людей по всему миру. Он позволяет нам на время забыть о рутине и окунуться в мир фантазии, ощутить магию и загадку, посмеяться над страшными образами и получить удовольствие от праздничной атмосферы.

Хэллоуин, День всех святых, — это не просто праздник, это возможность для творческого самовыражения, заряд положительных эмоций и прекрасный повод для весёлого времяпрепровождения в кругу близких людей.

Авторы Елизавета Терешкова