Сатанинские лунные сутки и новолуние: Благоприятные и опасные дни ноября 2024 года

Ноябрь — это месяц, когда многие люди начинают задумываться о новых возможностях, работе и увеличении финансового достатка. Этот период характеризуется повышенной социальной и деловой активностью. Особенностью ноября является влияние 19-го кода судьбы, который связан с энергией Солнца. Это означает, что ваш внешний вид, имидж и способности будут играть ключевую роль в достижении успеха. Важно уделить внимание своему образу, поскольку он станет вашей визитной карточкой и откроет доступ к важным ресурсам и сообществам.

Как правильно построить свои дела в ноябре?

Какие даты в ноябре 2024 считаются хорошими? Фото © Freepik

Life.ru нумеролог Элена Гамаюн рассказала: чтобы правильно спланировать свои дела в ноябре, стоит учитывать влияние Луны и нумерологических характеристик каждого дня. «Наши предки внимательно следили за фазами Луны и подстраивали свои действия в зависимости от лунного цикла. В этот месяц некоторые дни будут особенно благоприятными для активных действий в то время, как другие потребуют осторожности и внимания к себе», — говорит эксперт.

1 ноября: Новолуние в Скорпионе

Новолуние в Скорпионе: чем опасно для всех знаков зодиака. Фото © Freepik

Ноябрь начнётся с новолуния в знаке зодиака Скорпион первого числа. Со слов нумеролога, этот период характеризуется повышенной эмоциональностью и перепадами настроения. Однако новолуние всегда считалось временем для загадывания желаний и планирования на будущий месяц. «Очень важно в этот день уделить внимание своим мыслям и стараться думать позитивно. То, что вы заложите в своих планах на новолуние, будет формировать ваш дальнейший месяц. Скорпион приносит мощную энергию трансформации, поэтому это удачное время для переосмысления целей», — подсказывает эксперт.

16 ноября: Полнолуние в Близнецах

Каким окажется полнолуние в знаке зодиака Близнецы 16 ноября. Фото © Freepik / jpargeter

Полнолуние произойдёт 16 ноября в знаке зодиака Близнецы, и это может стать эмоционально насыщенным днём. Во время округления Луны, как рассказывает нумеролог, активизируются страхи и фобии, а также усиливается неспособность контролировать эмоции.

Многие могут чувствовать внутренний дискомфорт, особенно из-за влияния Близнецов, которые символизируют противоречивость и переменчивость. Элена Гамаюн Нумеролог

В этот день лучше избегать конфликтов, быть осторожными в решении накопившихся проблем и уделить время духовным практикам. Постарайтесь не поддаваться на провокации и негативные эмоции, которые могут возникать вокруг вас.

Фазы Луны в ноябре 2024 года

Удачные фазы луны в ноябре 2024 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / avvapanf Photo

В период роста Луны, который длится с 1-го по 16 ноября, традиционно советуют привлекать в свою жизнь благополучие и успех. Это хорошее время для начинаний, карьерных шагов, финансовых инвестиций и заключения договоров. В этот период энергия растёт, что способствует продвижению вперёд.

С 17 ноября Луна начинает убывать. Этот период идеально подходит для избавления от ненужного — будь то старые привычки, лишний вес или устаревшие идеи. Элена Гамаюн Нумеролог

В дни убывающей Луны рекомендуют сесть на диету, провести очищающие практики и направить внимание на внутреннюю работу. Время подходит для отпускания старых привязанностей и освобождения пространства для нового.

Неблагоприятные дни ноября 2024 года

Особое внимание в ноябре стоит уделить так называемым сатанинским лунным дням, которые считаются неблагоприятными для большинства людей. В этом месяце такие дни выпадают на: 6 ноября (23-и лунные сутки);

12 ноября (29-е лунные сутки);

22 ноября (9-е лунные сутки);

28 ноября (15-е лунные сутки).

В сатанинские лунные дни могут обостряться хронические заболевания, повышается агрессивность и раздражительность, часто скачет артериальное давление. Элена Гамаюн Нумеролог

Как продолжает эксперт, это неблагоприятные дни для принятия важных решений, заключения сделок и активных действий. Лучше всего в эти периоды сохранять спокойствие и укреплять свою энергетическую защиту. Избегать конфликтных ситуаций и ограничить контакт с людьми, которые могут оказывать на вас негативное воздействие.

27 ноября: Магнитные бури

Когда в ноябре будут магнитные бури? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Igor Kovalchuk

Особого внимания заслуживает 27 ноября, когда прогнозируются магнитные бури. Эти дни могут сильно повлиять на самочувствие людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Следите за состоянием своего здоровья, особенно за уровнем артериального давления. В этот день важно быть особенно внимательным к своему организму, избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок.

Ноябрь — это месяц возможностей и изменений, но он требует внимательного планирования и умения учитывать влияние лунных циклов. Элена Гамаюн Нумеролог