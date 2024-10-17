Охотничье полнолуние 2024: Какие испытания выпадут на день Кровавой Луны в Овне 17 октября В октябре 2024 года нас ожидает Охотничье полнолуние в знаке зодиака Овен. Это мощное астрологическое событие может оказать значительное воздействие на жизнь людей. Но как именно? 16 октября, 21:05 Чего нельзя делать во время Кровавой Луны и суперлуния в знаке зодиака Овен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Teo Tarras

В октябре 2024 года нас ждёт полнолуние в знаке зодиака Овен. Это время, когда энергия будет бить ключом, а страсти разгораться с новой силой. Овен — знак огня, и суперлуние в нём сулит нам бурю эмоций, импульсивных действий и желание действовать самостоятельно. Готовьтесь к неожиданным поворотам, бурным событиям и ярким проявлениям собственной индивидуальности.

Самое яркое суперлуние 2024 года: когда будет в октябре

Полнолуние в октябре 2024: когда будет и чем обернётся. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ivan Morato photography

Суперлуние — это явление, когда полная Луна находится в наиболее близкой точке к Земле на своей орбите, что делает её визуально более крупной и яркой, чем обычно. 17 октября 2024 года спутник Земли будет находиться в перигее, то есть самой близкой точке к нашей планете на своей орбите. Это событие само по себе делает Луну более яркой. Время наступления полнолуния — 17 октября, 18:28 по московскому времени. Как рассказывает экстрасенс Аделина Панина, октябрьское полнолуние называют ещё Охотничьим полнолунием, или Кровавой Луной, а также Луной Охотника. И именно сегодня на ночном небе суперлуние будет выглядеть больше и ярче, чем обычное полнолуние.

Луна Охотника в знаке зодиака Овен: чего ждать

Кровавое полнолуние или же Охотничья Луна — почему так называется. Фото © Шедеврум

Важно быть осторожным и контролировать свои эмоции и импульсы во время полнолуния в огненном знаке зодиака, чтобы избежать необдуманных поступков. Рекомендуется направлять энергию в конструктивное русло.

Астрологически полнолуние приходится на знак зодиака Овен и несёт в себе энергию страсти и переживаний. Аделина Панина Экстрасенс, астролог

Как поясняет экстрасенс, Охотничья Луна в Овне может проявиться не только в повышенной чувствительности, но и в неожиданном желании конкурировать даже там, где, казалось бы, у вас нет амбиций. Многим захочется брать на себя лидерство и ответственность. «Особенно ярко это может проявиться в тех сферах и тех вопросах, где вы когда-то отказались от своих интересов в угоду кому-то другому», — поясняет эксперт.

Во время огненной Луны 17 октября у представителей разных знаков зодиака возможны вспышки гнева, раздражительность, а также повышенная страстность и романтичность. Также есть вероятность, что появится склонность к риску, авантюризму и новым начинаниям. Люди могут быть более смелыми и готовыми идти на обоснованный риск. Однако для представителей определённых знаков зодиака Луна Охотника окажется тем ещё испытанием.

Кровавая Луна 17 октября: чего бояться в день Луны Охотника

Чего бояться в день Луны Охотника в знаке зодиака Овен. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jozef Klopacka

Луна Охотника — это время, когда важно сосредоточиться на себе, на самом личном и интимном. Важно проанализировать всё то, что произошло в вашей жизни за последние полгода, и то, куда это вас ведёт.

При этом очень важно в период полнолуния сохранять спокойное эмоциональное состояние, иначе есть риск поддаться ностальгии и сентиментальности, а это иногда чревато импульсивными поступками. Аделина Панина Экстрасенс, астролог

Поэтому постарайтесь, чтобы мысли и желания, возникающие в период Охотничьего полнолуния, не приводили сразу к каким-то действиям. Аделина Панина советует держать паузу как минимум 2–3 дня. «Хорошо и полезно провести это время в уединении или как минимум найти час-два в день для того, чтобы побыть в одиночестве, прогуляться, принять ванну с аромамаслами», — предлагает эксперт.

Что делать во время Кровавой Луны можно, а что нельзя

Особенно внимательно стоит присмотреться и ко всему новому, что приходит в вашу жизнь в эти дни. Именно это может стать основным для вас на протяжении следующих шести месяцев. Аделина Панина Экстрасенс, астролог

Во время Охотничьего полнолуния 17 октября можно сосредоточиться на следующих действиях: Это хорошее время для планирования новых начинаний или проектов, особенно связанных с охотой или природой.

Проведите время на свежем воздухе. Прогулки, походы или занятия спортом помогут зарядиться энергией.

Охотничье полнолуние символизирует активность и силу. Зажгите свечи или сделайте костёр для создания атмосферы.

Уделите внимание своему физическому состоянию. Это может быть хорошее время для начала новой тренировки или диеты.

Используйте повышенную энергетику для творчества. Рисование, письмо или рукоделие могут стать отличным способом самовыражения.

Проводите время с друзьями и семьёй. Совместные мероприятия и обсуждения помогут укрепить связи.

Уборка и организация пространства помогут создать гармоничную атмосферу.

Что лучше не делать 17 октября в день Охотничьего полнолуния. Фото © Шедеврум

В дни полнолуния может появиться желание всё переиграть и сделать по-своему. Но, как мы говорили выше и как напоминает экстрасенс снова, не стоит действовать сразу. Просто обратите внимание на то, какая часть вашей жизни вышла на первый план в эти дни, и подумайте, что с этим можно сделать.