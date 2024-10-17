Охотничье полнолуние 2024: Какие испытания выпадут на день Кровавой Луны в Овне 17 октября
В октябре 2024 года нас ожидает Охотничье полнолуние в знаке зодиака Овен. Это мощное астрологическое событие может оказать значительное воздействие на жизнь людей. Но как именно?
Чего нельзя делать во время Кровавой Луны и суперлуния в знаке зодиака Овен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Teo Tarras
В октябре 2024 года нас ждёт полнолуние в знаке зодиака Овен. Это время, когда энергия будет бить ключом, а страсти разгораться с новой силой. Овен — знак огня, и суперлуние в нём сулит нам бурю эмоций, импульсивных действий и желание действовать самостоятельно. Готовьтесь к неожиданным поворотам, бурным событиям и ярким проявлениям собственной индивидуальности.
Самое яркое суперлуние 2024 года: когда будет в октябре
Полнолуние в октябре 2024: когда будет и чем обернётся. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ivan Morato photography
Суперлуние — это явление, когда полная Луна находится в наиболее близкой точке к Земле на своей орбите, что делает её визуально более крупной и яркой, чем обычно. 17 октября 2024 года спутник Земли будет находиться в перигее, то есть самой близкой точке к нашей планете на своей орбите. Это событие само по себе делает Луну более яркой. Время наступления полнолуния — 17 октября, 18:28 по московскому времени. Как рассказывает экстрасенс Аделина Панина, октябрьское полнолуние называют ещё Охотничьим полнолунием, или Кровавой Луной, а также Луной Охотника. И именно сегодня на ночном небе суперлуние будет выглядеть больше и ярче, чем обычное полнолуние.
Луна Охотника в знаке зодиака Овен: чего ждать
Кровавое полнолуние или же Охотничья Луна — почему так называется. Фото © Шедеврум
Важно быть осторожным и контролировать свои эмоции и импульсы во время полнолуния в огненном знаке зодиака, чтобы избежать необдуманных поступков. Рекомендуется направлять энергию в конструктивное русло.
Астрологически полнолуние приходится на знак зодиака Овен и несёт в себе энергию страсти и переживаний.
Как поясняет экстрасенс, Охотничья Луна в Овне может проявиться не только в повышенной чувствительности, но и в неожиданном желании конкурировать даже там, где, казалось бы, у вас нет амбиций. Многим захочется брать на себя лидерство и ответственность. «Особенно ярко это может проявиться в тех сферах и тех вопросах, где вы когда-то отказались от своих интересов в угоду кому-то другому», — поясняет эксперт.
Во время огненной Луны 17 октября у представителей разных знаков зодиака возможны вспышки гнева, раздражительность, а также повышенная страстность и романтичность. Также есть вероятность, что появится склонность к риску, авантюризму и новым начинаниям. Люди могут быть более смелыми и готовыми идти на обоснованный риск. Однако для представителей определённых знаков зодиака Луна Охотника окажется тем ещё испытанием.
Кровавая Луна 17 октября: чего бояться в день Луны Охотника
Чего бояться в день Луны Охотника в знаке зодиака Овен. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jozef Klopacka
Луна Охотника — это время, когда важно сосредоточиться на себе, на самом личном и интимном. Важно проанализировать всё то, что произошло в вашей жизни за последние полгода, и то, куда это вас ведёт.
При этом очень важно в период полнолуния сохранять спокойное эмоциональное состояние, иначе есть риск поддаться ностальгии и сентиментальности, а это иногда чревато импульсивными поступками.
Поэтому постарайтесь, чтобы мысли и желания, возникающие в период Охотничьего полнолуния, не приводили сразу к каким-то действиям. Аделина Панина советует держать паузу как минимум 2–3 дня. «Хорошо и полезно провести это время в уединении или как минимум найти час-два в день для того, чтобы побыть в одиночестве, прогуляться, принять ванну с аромамаслами», — предлагает эксперт.
Что делать во время Кровавой Луны можно, а что нельзя
Особенно внимательно стоит присмотреться и ко всему новому, что приходит в вашу жизнь в эти дни. Именно это может стать основным для вас на протяжении следующих шести месяцев.
Во время Охотничьего полнолуния 17 октября можно сосредоточиться на следующих действиях:
- Это хорошее время для планирования новых начинаний или проектов, особенно связанных с охотой или природой.
- Проведите время на свежем воздухе. Прогулки, походы или занятия спортом помогут зарядиться энергией.
- Охотничье полнолуние символизирует активность и силу. Зажгите свечи или сделайте костёр для создания атмосферы.
- Уделите внимание своему физическому состоянию. Это может быть хорошее время для начала новой тренировки или диеты.
- Используйте повышенную энергетику для творчества. Рисование, письмо или рукоделие могут стать отличным способом самовыражения.
- Проводите время с друзьями и семьёй. Совместные мероприятия и обсуждения помогут укрепить связи.
- Уборка и организация пространства помогут создать гармоничную атмосферу.
Что лучше не делать 17 октября в день Охотничьего полнолуния. Фото © Шедеврум
В дни полнолуния может появиться желание всё переиграть и сделать по-своему. Но, как мы говорили выше и как напоминает экстрасенс снова, не стоит действовать сразу. Просто обратите внимание на то, какая часть вашей жизни вышла на первый план в эти дни, и подумайте, что с этим можно сделать.