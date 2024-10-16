5 знаков зодиака, чьи жизни Кровавая Луна Охотника изменит раз и навсегда Завтра, 17 октября, всем представителям зодиакального круга предстоит пережить настоящее испытание — полнолуние в Овне. На ком Охотничья Луна отыграется, а кого благословит? 16 октября, 12:43 Суперлуние в октябре 2024: когда будет Охотничья Луна и чего от неё ждать. Обложка © Шедеврум

Уже завтра, 17 октября, случится суперлуние, которое называется Луна Охотника. Названая так из-за яркого света, она помогает охотникам отслеживать добычу в осенние ночи. Однако это суперлуние окажется настоящим испытанием для всех нас. Не только из-за астрологических предсказаний, но и из-за мощного энергетического потока, который она с собой несёт.

Чем особенно полнолуние, которое состоится 17 октября? это будет одно из самых ярких суперлуний за 2024 год, потому что наш спутник в это время будет находиться вблизи перигея своей орбиты. Хищная Охотничья Луна усилит эту смену и вызовет энергетический всплеск, который может привести к эмоциональной нестабильности, тревоге, бессоннице.

Во время Охотничьего полнолуния представители всех знаков зодиака словно окажутся на распутье: летняя беззаботность уходит, а зимние заботы приближаются. Хищная Луна Охотника заставит нас столкнуться со страхами, неосознанными желаниями и неуверенностью перед будущим.

Когда будет полнолуние в октябре и чем опасна Охотничья Луна в Овне. Фото © Шедеврум

Свет полной Луны обладает мощным воздействием на подсознание, активизируя инстинкты и древние энергии. Это может привести к всплеску агрессии, конфликтности, неконтролируемым эмоциям. Также хищная Луна Охотника в силах нарушить привычный баланс. Это может проявляться в физическом недомогании, проблемах с концентрацией внимания, повышенной уязвимости к стрессам. Итак, на ком октябрьское суперлуние отыграется сполна?

Знак зодиака Весы

Как Луна Охотника 17 октября отразится на знаке зодиака Весы. Фото © Life.ru

Представители знака зодиака Весы, известные своим стремлением к гармонии и балансу, будут испытывать сильное внутреннее напряжение во время полнолуния 17 октября. Импульсивность Овна будет вступать в конфликт с их потребностью в справедливости и компромиссах. Чтобы смягчить влияние Охотничьего полнолуния, Весам в этот день полезно будет заниматься творчеством, медитацией, проводить время в спокойной обстановке и избегать конфликтов и споров.

Знак зодиака Рак

Как Луна Охотника 17 октября отразится на знаке зодиака Рак. Фото © Life.ru

Второй знак зодиака, кому во время Луны Охотника будет трудно, это Раки. Эмоциональные и чувствительные, могут быть перегружены энергией Овна. Чувство тревоги, неуверенности и нестабильности может преследовать их 17 октября, вызывая эмоциональные всплески. Чтобы смягчить влияние Охотничьего полнолуния, Ракам важно уделить время заботе о себе, позволить расслабиться, провести время в кругу близких людей, а также избегать тяжёлых эмоциональных разговоров.

Знак зодиака Козерог

Как Луна Охотника 17 октября отразится на знаке зодиака Козерог. Фото © Life.ru

Козероги, известные своим упорством и практичностью, во время Луны Охотника могут испытывать трудности с принятием импульсивных решений, которые может подтолкнуть энергетика знака зодиака Овен. Их чувство контроля может быть нарушено, вызывая внутреннюю борьбу. Чтобы смягчить влияние Охотничьего полнолуния, Козерогам следует придерживаться своих планов, не поддаваться импульсивным действиям, сохранять спокойствие и рассудительность.

Знак зодиака Дева

Как Луна Охотника 17 октября отразится на знаке зодиака Дева. Фото © Life.ru

Рождённые под знаком зодиака Девы люди склонны к анализу и критике. И они могут быть раздражены хаотичной энергией Овна во время полнолуния 17 октября. Их желание порядка и контроля может быть нарушено, вызывая беспокойство и нервозность. Чтобы смягчить влияние Охотничьего полнолуния, Девам нужно научиться расслабляться, отпускать попытки контролировать всё вокруг, сосредоточиться на своих любимых делах и отдыхе.

Знак зодиака Скорпион

Как Луна Охотника 17 октября отразится на знаке зодиака Скорпион. Фото © Life.ru

Представители знака зодиака Скорпион могут оказаться в ситуации, где их эмоции будут бурлить, а энергетика огненного Овна может вызвать нежелательные поступки. Чтобы смягчить влияние Охотничьего полнолуния, Скорпионам стоит направить свою энергию в творческое русло, позволить себе выразить эмоции через искусство или спорт.

Полная Луна в Овне 17 октября — это время, когда импульсивность и активность будут на пике. Эта энергия может быть вдохновляющей, но для некоторых знаков зодиака она также станет настоящим испытанием. Читайте наш гороскоп, чтобы понять, как правильно себя вести в Охотничью Луну в Овне 17 октября. Кстати, ранее Life.ru составлял подробный рунический гороскоп на неделю.

Авторы Елизавета Терешкова