Ретроградный Юпитер и суперлуние: Самые опасные дни октября 2024 года Чтобы заранее распланировать дела и избежать неудач, советуем запомнить эти даты октября. Они, как говорят экстрасенсы и астрологи, самые опасные. 2 октября, 14:30 Названы самые опасные дни октября 2024 года: что нельзя делать. Обложка © Шедеврум

Оккультный календарь использовался жрецами для осознанного принятия решений. В одни дни стоило начинать дела, а другие лучше провести в безопасности. Секреты эзотерической астрологии и сегодня находят поклонников среди мировых элит, и к ним стоит прислушаться. Влияние звёзд и планет, особенные энергии, а также периоды активности древних божеств — учитывается всё. Так в какие же дни октября вы можете столкнуться с максимальной опасностью?

Ретроградный Юпитер 9 октября

Ретроградный Юпитер 2024: как повлияет на жизнь всех знаков зодиака. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

В период ретроградного Юпитера представители всех знаков зодиака склонны испытывать больше негативных эмоций. Могут возникать неожиданные срывы планов и проблемы в отношениях, что выводит многих из привычного состояния и заставляет переживать. Вместо того чтобы искать компромиссы, люди закрываются в себе, занимая оборонительную позицию. Особенно резко проявится всеобщая агрессия и злость в первые дни начала ретроградного движения планеты Юпитер.

День лжи и искушений 11 октября

Почему 11 октября важно не поддаваться искушениям. Фото © Shutterstock / FOTODOM / NASA images

11 октября подсветит все негативные качества: обман, иллюзии и обольщение. Стать жертвой или применить на себя маску «Искусителя» — решать вам. Как рассказывает Life.ru экстрасенс Андрей Харрис, древние рекомендуют посвятить этот день воссоединению и укреплению своего рода. Проведите семейный ужин, навестите могилы предков, закройте гештальты из прошлого.

Мистическое полнолуние 17 октября

Когда в октябре 2024 года будет полнолуние. Фото © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Октябрьское суперлуние оказывает сильное воздействие на эмоциональное состояние людей. В этот период многие становятся более раздражительными, тревожными, подверженными перепадам настроения. Это может приводить к конфликтам, агрессии и неадекватному поведению.

Это день, когда активны искушения. Важно, по какому пути вы пойдёте. Велика вероятность принять тёмную сторону, разругаться с близкими и попасть в опасные ситуации. Андрей Харрис Экстрасенс

Влияние Луны, как рассказывает Life.ru экстрасенс, максимально, а значит, увеличится число аварий, опасных ситуаций, ссор, болезней души. Однако именно в этот день происходят неслучайные встречи и мистические события.

Благоприятные дни октября 2024 года

Хорошие и благоприятные дни октября 2024 года: когда мириться и заключать сделки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / maxbelchenko

Но не всё так страшно, есть в октябре 2024 года и благоприятные дни, которые смогут наполнить энергией и в чём-то помочь. Одна из таких дат — 3 октября, день восстановления баланса. «Если вы недополучили благ от жизни или наблюдали просадку важных сфер жизни — в этот день всё восстановится», — говорит эксперт. Успешны переговоры и любое сотрудничество. Хорошее время для оздоровления и восстановления энергии. Рекомендованы мини-путешествия.

8 октября — расширение границ и быстрый рост в любых делах. Переезды, путешествия, новые начинания. Карьерные успехи и повышения. Юридические и документальные вопросы решаются быстро. Негатив нейтрализуется самостоятельно. У многих людей откроется дар провидения. Андрей Харрис Экстрасенс

19 и 24 октября — очень благоприятные дни. Необходимо избавиться от всего, что мешает вам быть собой. В эти даты отлично подойдёт работа с психотерапевтом, практики на раскрытие себя. Также устранение конфликтов и сложных ситуаций пройдёт на ура. Эти даты — время благородных подарков Вселенной. Успешны операции с недвижимостью, светская жизнь.