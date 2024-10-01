Судный день: Новолуние, Чёрное солнце и закрывающийся затменный коридор — как пережить 2 октября Этот день — не просто очередная дата в календаре. Это день великих перемен, когда небо сошлось, чтобы подарить нам уникальную возможность начать новую главу в жизни. 1 октября, 14:00 В один день закроется коридор затмений, случится новолуние и солнечное затмение. Как пережить 2 октября 2024 года. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / yaalan

2 октября в астрологии считается невероятно важным днём. Ведь момент, когда одновременно сходятся сразу несколько важных событий, бывает лишь пару раз в году. 2 октября — момент истины, когда энергия Вселенной направлена на то, чтобы мы освободились от всего, что нас тяготит, и открылись новому. Это время смелости, решительности и веры в себя. К чему готовиться всем знакам зодиака и как пережить столь мощный энергетически день?

Кольцевое солнечное затмение 2 октября

Солнечное затмение 2 октября: чем опасно и как его правильно пережить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / IgorZh

2 октября 2024 года в 21:45 по московскому времени нас ждёт особенное небесное шоу: кольцеобразное солнечное затмение. Луна не полностью закроет Солнце, а оставит яркий светящийся ореол вокруг себя, словно огненное кольцо.

Затмение происходит на южном кармическом узле. Это говорит о том, что мы должны вернуться к старым и прошлым договорённостям, которые когда-то были; к тем людям, кто уже прошёл с нами путь, и наладить с ними баланс, найти гармонию. Любовь Калиновская Астролог

Либо, как рассказывает Life.ru астролог Любовь Калиновская, наоборот: правильно и дипломатично помочь всем людям, которым это необходимо в вашем окружении, и расставить все точки над «i». «То есть это затмение о том, что нужно искать мир, гармонию и баланс в себе и в отношениях с окружающими. Это последний шанс наладить отношения с близкими, любимыми, на работе и везде», — поясняет эксперт.

С точки зрения астрологии солнечное затмение — это всегда мощный энергетический момент, в котором представители всех знаков зодиака могут почувствовать себя уязвимыми, но также открытыми для глубоких трансформаций. Поэтому нередко во время затмений многие люди чувствуют себя тревожно и чувствительно.

Кольцевое солнечное затмение 2 октября 2024 года символизирует период глубоких внутренних перемен, когда старое отмирает, чтобы дать место новому. В этот период у представителей всех знаков зодиака может усиливаться влияние бессознательных, архетипических сил, требующих осознания и интеграции. Солнечное затмение может сопровождаться периодом внутренних и внешних испытаний, призванных способствовать личностному росту.

Новолуние в знаке зодиака Весы

Новолуние в знаке зодиака Весы 2 октября: что изменит в жизнях людей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / wing-wing

Новолуние, которое случится в один день с солнечным затмением, усиливает его влияние, рождая ощущение свежего начала, пустого листа. Мы словно стоим на пороге чего-то нового, готовые оставить позади старые привычки и сделать решительный шаг навстречу переменам.

Само по себе новолуние в Весах символизирует стремление к равновесию, справедливости и гармонии в различных сферах жизни. Этот период благоприятен для налаживания и укрепления личных и деловых взаимоотношений, поиска компромиссов.

Новолуние в знаке зодиака Весы может активизировать творческую самореализацию, а также улучшить способности к коммуникации и ведению переговоров. Это время, когда важные решения могут быть приняты более взвешенно и объективно.

Закрывающийся коридор затмений 2024

Чем для знаков зодиака обернётся закрытие коридора затмений. Фото © Freepik / upklyak

С точки зрения астрологии и эзотерики закрывшийся коридор затмений — это весьма значимое событие, несущее в себе определённые смыслы. Прежде всего этот период символизирует окончание одного из ключевых жизненных циклов, требующих подведения итогов и принятия новых решений.

2 октября сильно отразится на знаках зодиака Весы, Овен, Рак и Козерог, но окажется благоприятным для воздушных и водных знаков. Коридор затмений как раз закроется, и мы выйдем из череды напряжённых событий. С одной стороны, это событие несёт кому-то мир, гармонию и баланс, касательно прежних договорённостей всё решится. С другой — кому-то это затмение может принести полностью разлад в отношениях (любых). Любовь Калиновская Астролог

Закрытие коридора затмений знаменует переход в новую фазу развития. Это время, когда старые паттерны, проблемы и ограничения должны быть преодолены, чтобы освободить место для нового. Завершение коридора затмений открывает дорогу новым возможностям, проектам и начинаниям, соответствующим следующему этапу развития.