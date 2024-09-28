Почему во время коридора затмений 2024 нельзя разводиться и бросать любимых

Когда затмения накрывают небо, они приносят не только зрелищные небесные явления, но и глубокие перемены в нашей жизни. Астрологи уверены: в это время лучше воздержаться от решений, связанных с разрывами и расставаниями. Затмения — это космический трамплин, который выталкивает нас к неожиданным и неизбежным переменам. Разбираемся, почему именно в эти дни не стоит ломать отношения и что делать, если вы всё же на грани.

Что такое коридор затмений и почему он влияет на нас

Затмения: что нельзя делать в отношениях. Фото © Freepik / kjpargeter

Коридор затмений — это период, когда одно за другим происходят солнечное и лунное затмения. В этом году затмения выпадают на ось знаков зодиака Овен и Весы, что добавляет особую напряжённость в область отношений. Затмения знаменуют собой кульминацию и новые начала, но также приносят скрытые истины и неожиданные повороты в отношениях.

Осенний коридор затмений: самые интенсивные дни

Коридор затмений с 27 сентября по 2 октября: советы астрологов. Фото © Freepik

Осенний коридор затмений 2024 года начался в сентябре с лунного затмения в Рыбах и завершится солнечным затмением в Весах в начале октября. Эти последние дни коридора — самые интенсивные, когда энергия накаляется до предела и выводит на поверхность всё, что долгое время было скрыто. В этот период особенно важно быть осторожным с решениями, касающимися личных отношений.

Почему нельзя разводиться и расставаться во время коридора затмений

Почему нельзя разводиться во время коридора затмений. Фото © Freepik

В период затмений с 27 сентября по 2 октября многие сталкиваются с сильными эмоциями и неожиданными открытиями в своих отношениях. Но, прежде чем принимать радикальные решения, стоит помнить о специфическом влиянии затмений на наши чувства и судьбы. Вот ключевые причины, почему лучше избегать разрывов и расставаний в этот период.

Затмения всегда связаны с узлами судьбы в астрологии, которые указывают на наши предначертанные пути. Именно поэтому любые события в это время считаются кармическими и неизбежными. Затмения не просто подталкивают нас к переменам — они буквально заставляют пересмотреть отношения, которые, возможно, исчерпали себя. Однако решать такие вопросы в момент самого затмения не стоит, так как действия могут привести к неожиданным последствиям.



Под воздействием затмений нам открывается правда, которую раньше мы не замечали или игнорировали. Это словно внезапное озарение: вы можете увидеть истинное лицо партнёра или осознать, что вас не устраивает в любовных отношениях. Но проблема в том, что этот момент может быть настолько эмоционально заряженным, что любые принятые решения окажутся импульсивными и необратимыми.

Энергия затмений нестабильна и непредсказуема. Это как попытка управлять машиной на высокой скорости по горной дороге — каждое действие требует максимальной сосредоточенности и осторожности. Именно поэтому астрологи не рекомендуют предпринимать решительные шаги и настаивать на изменениях в отношениях в период затмений. Это время лучше использовать для наблюдений, а не для решительных действий.

Часто задаваемые вопросы о расставаниях во время коридора затмений

Как вести себя, пока коридор затмений не закрылся? Фото © Freepik

Люди часто задаются вопросом, как правильно вести себя в отношениях в период затмений. Особенно это касается тех, кто уже чувствует напряжение и задумался о расставании. Отвечаем на наиболее распространённые вопросы, чтобы помочь вам лучше понять, что делать в это непростое время.

Можно ли вообще разрывать отношения в период затмений? Лучше избегать принятия окончательных решений в это время. Если у вас нарастает чувство необходимости разорвать отношения, попробуйте подождать несколько недель после затмения, когда эмоции улягутся и вы сможете более трезво оценить ситуацию. Что делать, если чувства всё-таки накаляются? Во время коридора затмений полезно сосредоточиться на саморазвитии и саморефлексии. Запишите свои эмоции, поговорите с друзьями или проведите время в медитации. Затмения — это время для осознания, а не для действий. Может ли затмение заставить нас увидеть в партнёре что-то новое? Определённо да. Затмения выносят на поверхность всё то, что было спрятано или подавлено. Это может как укрепить отношения, так и показать, что ваши пути расходятся. Но, даже если вы видите проблему, отложите радикальные шаги до тех пор, пока энергия затмений не ослабнет.

Что делать вместо разрыва во время коридора затмений

Лучше всего использовать это время для анализа и самопознания. Начните вести дневник, займитесь йогой или прогуляйтесь на свежем воздухе. Затмения — это отличная возможность прислушаться к своим истинным желаниям и потребностям, не поддаваясь импульсам и панике. Попробуйте перефокусироваться на заботу о себе и свои эмоциональные нужды — это лучший способ прожить это нестабильное время с пользой.

Опасность разрыва во время коридора затмений. Фото © Freepik / prostooleh