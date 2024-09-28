Самые гадкие блюда СССР, которые ненавидели все советские дети

В СССР не всегда задумывались о сбалансированности или вкусовых качествах еды. Как известно, выбор продуктов был скудным, да и разнообразных блюд тоже никто не придумывал. Больше всего от советской кулинарии страдали дети, ведь им приходилось есть то, что вовсе не хотелось. К сожалению, многие взрослые ограничивали самовольство и не выпускали ребёнка из-за стола, пока тот всё не доест. В этой статье Life.ru расскажет о пяти гадких блюдах из СССР, которые ненавидели все дети.

Молочный суп

Молочный суп из СССР, который ненавидели все дети. Фото © ТАСС / Владимир Веленгурин

Так называемый молочный суп, по сути, состоял лишь из тонкой вермишели и молока. Порой советские повара вносили свои коррективы и добавляли новые ингредиенты. Всё бы ничего, но молоко с картошкой — это не самое вкусное блюдо. Также супы делали с той самой молочной пенкой, которая стала настоящей травмой для многих поколений. А вот вермишель предпочитали разваривать, из-за этого консистенция супа становилась склизкой.

Разбавленное какао

Почему советские дети так не любили пить какао. Фото © TACC / Станислав Панов

Казалось бы, какао испортить трудно, но в советских столовых оно было ужасным. Многие люди вспоминают, что вкус какао-порошка, который оседал на трети стакана и был похож на песок, существовал отдельно от вкуса тёплого молока. Также напиток казался очень водянистым, как будто его разбавляли водой.

Советский омлет

Пышный омлет по-советски: почему его не любили в СССР дети. Фото © TACC / Станислав Красильников

Омлет, который больше напоминал запеканку из яиц, был классическим завтраком в детских садах и школах. Главной задачей поваров было сделать как можно больше омлета, поэтому яйца тщательно взбивали и добавляли немного молока. Блюдо получалось очень пышным, но абсолютно безвкусным. У детей, конечно, особого выбора не было, поэтому они съедали всё. Однако вскоре им вновь хотелось есть, так как питательных веществ в омлете было мало, хоть порции и казались внушительными.

Тушёнка в плове и с макаронами

Самые странные блюда Советского Союза. Фото © TACC / Фотохроника ТАСС

Тушёнку многие любили, однако некоторые блюда с ней были настоящим кошмаром. Например, плов с тушёнкой можно было встретить в любой столовой. Так как с мясом в Советском Союзе дела обстояли не лучшим образом, приходилось выкручиваться. Спасением становились консервы. Для приготовления плова требовалось лишь пару баночек. Также в него добавляли рис, который, конечно же, разваривали, и обжаренный лук с морковкой. В итоге получалась своеобразная каша с мясными волокнами и неприятным жиром.

Рыбный суп в СССР

Рыбный день в СССР и суп с глазами. Фото © ТАСС / Виктор Янков

Четверг был объявлен в СССР рыбным днём. Во всех столовых готовили что-то из морских обитателей. Как правило, в садах подавали рыбный суп. На вкус он был вполне съедобным, но порой в нём находили лишние ингредиенты. Речь, конечно же, о частях рыбы. Всё бы ничего, но есть суп с глазами — не самое приятное занятие. Также повара зачастую оставляли чешую и кожу. Из-за такого блюда у многих детей выработалась неприязнь к морепродуктам.