Почему советская система воспитания лучшая в мире и что у неё нужно позаимствовать в 2024 году

Времена меняются, но ностальгия по советской системе воспитания остаётся. Воспитание, образование и вообще вся система ценностей Советского Союза не была идеальной, но в ней было то, что грело душу, объединяло и делало нас теми, кто мы есть. Вспомнить, что это было и как это работало, полезно не только тем, кто вырос в советских дворах и пионерских лагерях, но и тем, кто только начинает искать своё место в мире.

Дворы, дружба и бабушки на лавочках

Как советская система воспитания учила дружить. Фото © ТАСС / Николай Малышев, Александр Сенцов

Советское воспитание начиналось не в школе, а во дворе. Помните? Эти большие, шумные пространства, где дети учились ладить друг с другом, решать конфликты и находить друзей. Двор был настоящей школой жизни, и пусть не было ни строгих учителей, ни учебников, но уроки получались порой куда важнее. Здесь ребятня училась дружить — искренне, по-настоящему, с азартом и страстью. Быть приятелем — это искусство. А ещё была поддержка со стороны — бабушки с лавочек наблюдали, чтобы дети не увлекались, но и не вмешивались слишком, давая возможность ребятам научиться решать всё самим.

Сегодня дворов как таковых почти не осталось, а с ними ушла и часть того воспитания, которое невозможно было получить иначе. Компьютеры, гаджеты, социальные сети — всё это создаёт иллюзию общения, но мы прекрасно понимаем, что это только тень от настоящего. Ребёнок учится ладить не в онлайн-игре, а когда сидит на корточках с друзьями, обсуждая последние «войнушки» или придумывая новый маршрут для «классиков».

Воспитание альтруизма: не «я», а «мы»

В чём секрет лучшего воспитания в СССР. Фото © ТАСС / Сергей Метелица

Советская система воспитания культивировала в нас чувство коллектива. Помните эти пионерские «звёздочки», где все работали вместе, а успех зависел от каждого? Умение поддержать друга, разделить радость и помочь в трудную минуту было основой воспитания в СССР. Мы не просто обучались, мы учились жить вместе, быть рядом и помогать друг другу. В каждом пионерском лагере, на каждом комсомольском собрании нас учили думать о других, а не только о себе.

Сейчас дети слышат про альтруизм скорее на уроках обществознания, чем в жизни. Общество потребления диктует свои правила — бери для себя, живи для себя, будь счастлив сам. Но дружба — это всегда история про альтруизм, про то, как можно отдать кусочек себя ради другого и не потерять при этом ничего. Вернуть в воспитание идею общего, а не личного — это то, чего нам не хватает сейчас как никогда.

Школа, которая не только учила, но и воспитывала

Что нужно вернуть из советского воспитания. Фото © ТАСС / Сергей Метелица

Советская школа была местом, где нас не просто заставляли считать и писать. Школа учила нас жить, быть частью общества. Классные часы, субботники, школьные концерты — всё это формировало в людях ощущение, что они часть чего-то большего. Школа воспитывала, а не просто передавала знания. Педагоги были наставниками, которые учили не только по учебникам, но и на личном примере.

Сегодня, к сожалению, воспитательный аспект школьного процесса почти исчез. Школа стала местом для получения знаний, но не опыта жизни в обществе. Нам нужно вернуть воспитательную составляющую в школьную систему — те самые традиции, которые учили нас быть людьми, уважать друг друга и строить отношения, а не только гоняться за оценками.

Игры, которые объединяли, а не разъединяли

Почему советская система воспитания работает. Фото © ТАСС / Сергей Авдуевский

Скакалки, резиночки, классики, казаки-разбойники — всё это было не просто играми, а важной частью социализации. Мы не просто бегали и прыгали, мы учились быть вместе, работать в команде, уважать друг друга и, главное, чувствовать поддержку. Каждая такая игра — это маленький урок жизни, который мы проходили с удовольствием и не замечая.

Сейчас дети проводят больше времени за экранами, чем на улице. Они не знают, что такое соревноваться с соседским двором или придумывать новые правила для игры в прятки. Всё это кажется далёким и устаревшим, но на самом деле именно эти простые игры учили быть рядом, быть командой, не бросать своих. В этом и была сила советского воспитания — не в лозунгах, а в том, что мы делали каждый день.

Воспитывали все: семья, школа и двор

Чему нас учили советская школа и двор. Фото © ТАСС / Виктор Дубиль , Александр Малаховский

Главное, что объединяло советское воспитание, — это системность. Ребёнок получал ценности в семье, их же поддерживали в школе. Даже двор жил по тем же правилам. Никакой разобщённости: от мамы, папы и учителя до старушки-соседки, которая смотрела за нами из окна, — все были частью одного большого процесса. Именно это единство воспитания формировало тех, кто потом становился частью огромной страны, где было место и подвигу, и дружбе, и помощи друг другу.

Мы многое потеряли, когда разорвали эту цепочку. Сегодня ребёнка воспитывают исключительно в семье, школа же от этого процесса дистанцировалась. А ведь воспитание — это не только домашние уроки, это каждый день, каждое слово, каждый поступок, который видит и воспринимает ребёнок. Чтобы вернуть нам то, что мы потеряли, нужно вновь сделать воспитание общим делом — от семьи до школы и улицы.

В чём секрет воспитания в СССР. Фото © ТАСС / Виктор Великжанин