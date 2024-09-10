5 странных запретов пионеров, знакомых каждому советскому ребёнку

Воспитание в СССР было с особым идеологическим уклоном, поэтому с раннего возраста дети знали, что такое хорошо, а что плохо. Для того чтобы подготовить будущих комсомольцев, создавались отряды октябрят и пионеров, которые были некой пробной версией главной организации, в которой должен был состоять каждый почётный гражданин СССР. Детей приучали к правильному распорядку дня, самоконтролю, уважению власти, советского общества и его идеологии. В этой статье Life.ru расскажет о пяти странных запретах пионеров, которые знакомы каждому советскому ребёнку.

Пионерам нельзя было использовать рукопожатие

Что означало приветствие пионеров и почему они не здоровались за руку? Фото © ТАСС / Валентин Хухлаев

При встрече пионерам было запрещено пожимать руки, ведь в их рядах приветствовали иначе. Правильным приветствием считался «салют»: ребята поднимали руку над головой. Этот жест символизировал превалирование общественных интересов над личными. Было у запрета на рукопожатия и другое объяснение. Дело в том, что в СССР был распространён брюшной тиф и другие инфекционные болезни. Исходя из этого, детей старались приучать минимизировать физические контакты с другими людьми.

Почему пионерам не разрешали держать руки в карманах

Пионерам прививали не только идеологические стандарты, но и правила хорошего тона. Быть неграмотным и некультурным считалось стыдным. Держать руки в карманах непозволительно для будущего коммуниста, ведь так делали только деревенские люди. А в приличном обществе, которое стремились создать в СССР, такие привычки были недопустимы.

Спать как хочешь пионерам тоже не разрешалось

Распорядок дня пионера: дневной сон считался необходимым для детского организма. Фото © ТАСС / Валерий Христофоров

В СССР стремились воспитать здоровых людей без вредных привычек. Так, с детства детей приучали к правильному распорядку дня, согласно которому пионеры должны были рано вставать и рано ложиться, а также обязательным считался дневной сон. Помимо графика отдыха, пионерам необходимо было спать в правильной позе: нельзя накрывать голову и шею одеялом, а руки необходимо убирать под него. С чем связан такой запрет — непонятно. Заботились и о правильном питании детей, например их всегда ограничивали в сладком.

Пионерам запрещалось спорить со старшими

Культ старших: в СССР пионерам запрещалось спорить с взрослыми. Фото © ТАСС / Борис Капнин

О том, что спорить со старшими ни в коем случае нельзя, пионеры слышали каждый день. Считалось, что чем старше человек, тем он умнее и авторитетнее. Только недавно общество стало понимать, что возраст не равен мудрости, но в те года младшее поколение должно было во всём слушаться старшее. Пионерам запрещалось вступать с взрослыми в словесные перепалки, спорить и дискутировать.

Пионерам не разрешали играть в футбол

Почему футбол не любили в СССР и как он наносил вред детскому здоровью. Фото © ТАСС / В. Брайис

Долгое время в СССР не любили футбол, и на то был ряд причин. Во-первых, его придумали англичане, с которыми у Советского Союза были натянутые отношения. Во-вторых, футбол учил обманывать противника, а советский человек должен был всегда вести честную борьбу. Также советские медики считали, что детям до 17 лет вредно заниматься этим видом спорта ввиду неокрепшего организма. Врачи утверждали, что футбол оказывает слишком сильную нагрузку на сердце и нервную систему, поэтому пионерам предлагали более спокойные и традиционные виды спорта, например плавание.