Воробьёв прибыл на место падения обломков БПЛА в Раменском

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв прибыл на место падения обломков украинского беспилотника в Раменском. На месте ЧП глава региона оценит ситуацию после атаки БПЛА и пообщается с местными жителями.

Известно, что Воробьёв несколько минут назад приехал к дому № 6 на Спортивном проезде. Тем временем генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам проконтролировать оказание помощи пострадавшим от атак украинских дронов. По его требованию в прокуратурах открыты горячие линии для оперативного реагирования на обращения граждан.

Краснов поручил особое внимание уделять вопросам оказания медпомощи, в отдельных регионах — вопросам перемещения и пребывания граждан в пунктах временного размещения, обеспечения этих пунктов всем необходимым. Также организован мониторинг ситуации с восстановлением утраченных документов, ценообразованием на товары первой необходимости. Под надзором прокуроров находятся и вопросы, связанные с оценкой утраченного имущества, восстановлением жилья. Кроме того, приняты меры по выявлению и блокировке фейков об атаке БПЛА.