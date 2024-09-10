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10 сентября, 05:53

Воробьёв прибыл на место падения обломков БПЛА в Раменском

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв прибыл на место падения обломков украинского беспилотника в Раменском. На месте ЧП глава региона оценит ситуацию после атаки БПЛА и пообщается с местными жителями.

Известно, что Воробьёв несколько минут назад приехал к дому № 6 на Спортивном проезде. Тем временем генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам проконтролировать оказание помощи пострадавшим от атак украинских дронов. По его требованию в прокуратурах открыты горячие линии для оперативного реагирования на обращения граждан.

Краснов поручил особое внимание уделять вопросам оказания медпомощи, в отдельных регионах — вопросам перемещения и пребывания граждан в пунктах временного размещения, обеспечения этих пунктов всем необходимым. Также организован мониторинг ситуации с восстановлением утраченных документов, ценообразованием на товары первой необходимости. Под надзором прокуроров находятся и вопросы, связанные с оценкой утраченного имущества, восстановлением жилья. Кроме того, приняты меры по выявлению и блокировке фейков об атаке БПЛА.

Напомним, минувшей ночью ВСУ предприняли крупную попытку атаковать территорию РФ, и больше всего «досталось» Подмосковью. Силы противовоздушной обороны сбили и перехватили в столичном регионе 20 дронов, в том числе в Коломне, Домодедово, Люберцах, Подольске и Раменском. В последнем два БПЛА попали в жилые дома, вызвав пожары. Известно о гибели 46-летней женщины и нескольких пострадавших.

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Иван Косицын
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