Ещё четыре летевших на столицу дрона ВСУ ликвидированы над Подольском
Расчёты зенитных установок обнаружили и поразили ещё одну группу украинских беспилотников, которые направлялись в сторону российской столицы. Четыре БПЛА были уничтожены над Подольским городским округом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — подчеркнул он.
Собянин не уточнил, спровоцировали ли рухнувшие дроны повреждения на земле. Информация о пострадавших также не приводилась.
Напомним, что ВСУ предприняли попытку ударить по целям в Москве в ночь на 10 сентября. Один из БПЛА был поражён в Люберцах, ещё два — в Раменском городском округе.
VK / Минобороны России