Ещё четыре летевших на столицу дрона ВСУ ликвидированы над Подольском

Расчёты зенитных установок обнаружили и поразили ещё одну группу украинских беспилотников, которые направлялись в сторону российской столицы. Четыре БПЛА были уничтожены над Подольским городским округом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — подчеркнул он.

Собянин не уточнил, спровоцировали ли рухнувшие дроны повреждения на земле. Информация о пострадавших также не приводилась.