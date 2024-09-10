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10 сентября, 00:25

Ещё четыре летевших на столицу дрона ВСУ ликвидированы над Подольском

Расчёты зенитных установок обнаружили и поразили ещё одну группу украинских беспилотников, которые направлялись в сторону российской столицы. Четыре БПЛА были уничтожены над Подольским городским округом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — подчеркнул он.

Собянин не уточнил, спровоцировали ли рухнувшие дроны повреждения на земле. Информация о пострадавших также не приводилась.

Число сбитых над Брянской областью дронов ВСУ достигло 21
Число сбитых над Брянской областью дронов ВСУ достигло 21

Напомним, что ВСУ предприняли попытку ударить по целям в Москве в ночь на 10 сентября. Один из БПЛА был поражён в Люберцах, ещё два — в Раменском городском округе.

Обложка ©

VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
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