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10 сентября, 00:08

Собянин сообщил об уничтожении трёх летевших на Москву беспилотников

Силами ПВО Минобороны в городских округах Раменский и Люберцы успешно отражена атака беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.

В Раменском городском округе были сбиты два беспилотника. В Люберцах уничтожен один БПЛА. По предварительным данным, падение обломков не привело к разрушениям и пострадавшим.

Уничтожение беспилотников в Подмосковье. Видео © SHOT

«Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал Собянин.

Из-за атаки временно закрыт на вылет и прилёт аэропорт Внуково. Самолёты перенаправляют в другие авиагавани.

Число сбитых над Брянской областью дронов ВСУ достигло 21
Число сбитых над Брянской областью дронов ВСУ достигло 21

Последняя атака дронов на столицу случилась в ночь на 1 сентября. Тогда в общей сумме сбили десять БПЛА. В результате падения одного из беспилотников получило повреждение помещение Московского нефтеперерабатывающего завода.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Zysko Sergii

Артём Гапоненко
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