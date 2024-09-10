Собянин сообщил об уничтожении трёх летевших на Москву беспилотников

Силами ПВО Минобороны в городских округах Раменский и Люберцы успешно отражена атака беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.

В Раменском городском округе были сбиты два беспилотника. В Люберцах уничтожен один БПЛА. По предварительным данным, падение обломков не привело к разрушениям и пострадавшим.

Уничтожение беспилотников в Подмосковье. Видео © SHOT

«Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал Собянин.

Из-за атаки временно закрыт на вылет и прилёт аэропорт Внуково. Самолёты перенаправляют в другие авиагавани.