Собянин сообщил об уничтожении трёх летевших на Москву беспилотников
Силами ПВО Минобороны в городских округах Раменский и Люберцы успешно отражена атака беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.
В Раменском городском округе были сбиты два беспилотника. В Люберцах уничтожен один БПЛА. По предварительным данным, падение обломков не привело к разрушениям и пострадавшим.
Уничтожение беспилотников в Подмосковье. Видео © SHOT
«Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал Собянин.
Из-за атаки временно закрыт на вылет и прилёт аэропорт Внуково. Самолёты перенаправляют в другие авиагавани.
Последняя атака дронов на столицу случилась в ночь на 1 сентября. Тогда в общей сумме сбили десять БПЛА. В результате падения одного из беспилотников получило повреждение помещение Московского нефтеперерабатывающего завода.
Shutterstock / FOTODOM / Zysko Sergii