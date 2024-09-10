Число сбитых над Брянской областью дронов ВСУ достигло 21
Дежурные системы ПВО продолжают отражать воздушную атаку Вооружённых сил Украины на Брянскую область. В течение часа зенитчики поразили 21 беспилотник противника, не допустив жертв среди гражданских и последствий на земле, рассказал глава региона Александр Богомаз.
«Разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы. Спасибо нашим доблестным защитникам!» — поблагодарил расчёты установок губернатор.
Первую попытку прорвать эшелонированную российскую ПВО под Брянском операторы украинских БПЛА предприняли поздним вечером 9 сентября. К счастью, ни один из трёх дронов самолётного типа не достиг цели.
Telegram / Минобороны России