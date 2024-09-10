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9 сентября, 22:48

Число сбитых над Брянской областью дронов ВСУ достигло 21

Дежурные системы ПВО продолжают отражать воздушную атаку Вооружённых сил Украины на Брянскую область. В течение часа зенитчики поразили 21 беспилотник противника, не допустив жертв среди гражданских и последствий на земле, рассказал глава региона Александр Богомаз.

«Разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы. Спасибо нашим доблестным защитникам!» — поблагодарил расчёты установок губернатор.

Силы ПВО сбили три дрона в небе над Белгородчиной и ещё один над Курском
Силы ПВО сбили три дрона в небе над Белгородчиной и ещё один над Курском

Первую попытку прорвать эшелонированную российскую ПВО под Брянском операторы украинских БПЛА предприняли поздним вечером 9 сентября. К счастью, ни один из трёх дронов самолётного типа не достиг цели.

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Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
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