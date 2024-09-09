Силы ПВО сбили три дрона в небе над Белгородчиной и ещё один над Курском
Российские ПВО сбили три украинских дрона над территорией Белгородской области и один БПЛА — над Курской. Об этом сообщили в Минобороны России.
«С 10.40 до 12.20 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее стало известно, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили два украинских беспилотника. Противник пытался атаковать в Белгородской и Курской областях.
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