Пожар на площадке для хранения топлива в Белгородской области потушили
Дым над местом пожара после прилёта. Обложка © Telegram / ЧП Белгород
Пожарные команды МЧС РФ ликвидировали возгорание площадки для хранения топлива на предприятии ООО «РусАгро» в Волоконовском районе Белгородской области. Об этом сообщил глава муниципального образования Сергей Бикетов.
По словам чиновника, пострадавших среди спасателей, гражданских или работников компании нет. Глава администрации поблагодарил пожарных, сотрудников силовых структур и бойцов теробороны за оперативное устранение последствий атаки ВСУ.
«Вы в очередной раз доказали, что вместе мы сила и сможем справиться с любыми трудностями», — отметил Бикетов.
А в Воронежской области тем временем продолжается тушение крупного ландшафтного пожара, вызванного детонацией взрывоопасных предметов из-за атаки ВСУ. По состоянию на вечер 8 сентября возгорание локализовано.