ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 22:20

Пожар на площадке для хранения топлива в Белгородской области потушили

Дым над местом пожара после прилёта. Обложка © Telegram / ЧП Белгород

Дым над местом пожара после прилёта. Обложка © Telegram / ЧП Белгород

Пожарные команды МЧС РФ ликвидировали возгорание площадки для хранения топлива на предприятии ООО «РусАгро» в Волоконовском районе Белгородской области. Об этом сообщил глава муниципального образования Сергей Бикетов.

По словам чиновника, пострадавших среди спасателей, гражданских или работников компании нет. Глава администрации поблагодарил пожарных, сотрудников силовых структур и бойцов теробороны за оперативное устранение последствий атаки ВСУ.

«Вы в очередной раз доказали, что вместе мы сила и сможем справиться с любыми трудностями», — отметил Бикетов.

Пожар произошёл на заводе «Автоваз» в Тольятти
Пожар произошёл на заводе «Автоваз» в Тольятти

А в Воронежской области тем временем продолжается тушение крупного ландшафтного пожара, вызванного детонацией взрывоопасных предметов из-за атаки ВСУ. По состоянию на вечер 8 сентября возгорание локализовано.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров