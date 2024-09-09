Пожар на площадке для хранения топлива в Белгородской области потушили

Пожарные команды МЧС РФ ликвидировали возгорание площадки для хранения топлива на предприятии ООО «РусАгро» в Волоконовском районе Белгородской области. Об этом сообщил глава муниципального образования Сергей Бикетов.

По словам чиновника, пострадавших среди спасателей, гражданских или работников компании нет. Глава администрации поблагодарил пожарных, сотрудников силовых структур и бойцов теробороны за оперативное устранение последствий атаки ВСУ.