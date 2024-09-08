Пожар произошёл на заводе «Автоваз» в Тольятти
Пожар начался на формовочной линии на Южном шоссе, 36 в Тольятти. Там расположен завод «Автоваза». С объекта уже эвакуировали 20 человек. Об этом журналистам сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Пожар на заводе «Автоваза» в Тольятти. Видео © VK / ТОЛЬЯТТИ
«В 14.21 (13.21 мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: городской округ Тольятти, Автозаводский район, Южное шоссе, 36. Прибывшими подразделениями установлено, что горит формовочная линия на площади 37 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности эвакуировано 20 человек», — сообщили журналистам в региональном главке МЧС.
По данным ведомства, погибших и пострадавших нет. Пожар также не повлиял на работу самого предприятия. Для тушения были привлечены 80 человек и 25 единиц техники.
Напомним, что ранее в Лесном Городке Одинцовского района Подмосковья загорелось здание многоуровневой парковки. Возгорание началось 7 сентября. По предварительной информации, трагедия случилась из-за ремонтных работ. Здание почернело от пламени, дым был виден за километры.
VK / Mary Kasatkina