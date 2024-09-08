Пожар произошёл на заводе «Автоваз» в Тольятти

Пожар начался на формовочной линии на Южном шоссе, 36 в Тольятти. Там расположен завод «Автоваза». С объекта уже эвакуировали 20 человек. Об этом журналистам сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожар на заводе «Автоваза» в Тольятти. Видео © VK / ТОЛЬЯТТИ

«В 14.21 (13.21 мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: городской округ Тольятти, Автозаводский район, Южное шоссе, 36. Прибывшими подразделениями установлено, что горит формовочная линия на площади 37 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности эвакуировано 20 человек», — сообщили журналистам в региональном главке МЧС.