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8 сентября, 13:14

Пожар произошёл на заводе «Автоваз» в Тольятти

Пожар начался на формовочной линии на Южном шоссе, 36 в Тольятти. Там расположен завод «Автоваза». С объекта уже эвакуировали 20 человек. Об этом журналистам сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожар на заводе «Автоваза» в Тольятти. Видео © VK / ТОЛЬЯТТИ

«В 14.21 (13.21 мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: городской округ Тольятти, Автозаводский район, Южное шоссе, 36. Прибывшими подразделениями установлено, что горит формовочная линия на площади 37 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности эвакуировано 20 человек», — сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

По данным ведомства, погибших и пострадавших нет. Пожар также не повлиял на работу самого предприятия. Для тушения были привлечены 80 человек и 25 единиц техники.

Врачи пытаются спасти двух пострадавших при страшном пожаре на парковке в Одинцове
Врачи пытаются спасти двух пострадавших при страшном пожаре на парковке в Одинцове

Напомним, что ранее в Лесном Городке Одинцовского района Подмосковья загорелось здание многоуровневой парковки. Возгорание началось 7 сентября. По предварительной информации, трагедия случилась из-за ремонтных работ. Здание почернело от пламени, дым был виден за километры.

Обложка ©

VK / Mary Kasatkina

Наталья Афонина
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