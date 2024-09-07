Чудовищный пожар пожирает многоуровневую парковку с десятками авто в Одинцове, внутри люди

По информации телеграм-канала, пострадал один человек. Кроме того, сгорели порядка двадцати припаркованных на подземной стоянке автомобилей. Здание паркинга обуглилось. Пожар настолько сильный, что огромный столб густого чёрного дыма можно увидеть за несколько километров. На месте работают пожарные. По словам очевидцев, из горящего здания эвакуировали ещё не всех.

Ранее Life.ru сообщал о пожаре в столичном Национальном центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова. Возгорание началось в подвале, и привело к сильному задымлению на первом этаже. К счастью, благодаря грамотным и своевременным действиям персонала, обошлось без пострадавших. Позже выяснилось, что вспыхнули электрокабели, аккумуляторы и тара на площади в 10 квадратных метров. Экстренные службы оперативно потушили пламя.