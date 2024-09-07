Жителей села под Воронежем эвакуируют из-за падения БПЛА и пожара с детонацией
Гусев: Падение БПЛА привело к детонации взрывоопасных предметов под Воронежем
В Острогожском районе Воронежской области силами ПВО и РЭБ уничтожен украинский беспилотник. По словам губернатора региона Александра Гусева, падение обломков вызвало пожар с детонацией, после чего было принято решение об эвакуации жителей одного из населённых пунктов.
«В результате падения БПЛА возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация. Жителей одного села решено временно эвакуировать в соседний населённый пункт. На месте работают оперативные службы и представители администрации района», — написал глава региона и добавил, что пострадавших нет.
Ранее системы противовоздушной обороны Воронежской области успешно отразили атаку дронов, уничтожив более десяти беспилотных летательных аппаратов. Объекты были ликвидированы 1 сентября.
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