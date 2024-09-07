Жителей села под Воронежем эвакуируют из-за падения БПЛА и пожара с детонацией

В Острогожском районе Воронежской области силами ПВО и РЭБ уничтожен украинский беспилотник. По словам губернатора региона Александра Гусева, падение обломков вызвало пожар с детонацией, после чего было принято решение об эвакуации жителей одного из населённых пунктов.