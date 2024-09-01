В Воронежской области нейтрализованы более десяти беспилотников

Системы противовоздушной обороны Воронежской области успешно отразили атаку дронов, уничтожив более десяти беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале. По его информации, оперативные силы ПВО и средства радиэлектронной борьбы (РЭБ) обеспечили защиту от воздушных угроз.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области уничтожено уже более десяти беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — отметил Гусев.

В одном из районов региона произошло возгорание травяного покрова из-за обломков упавших дронов. На месте происшествия работают оперативные службы, которые уже приняли меры для локализации и устранения последствий возгорания.