В Воронежской области нейтрализованы более десяти беспилотников
Системы противовоздушной обороны Воронежской области успешно отразили атаку дронов, уничтожив более десяти беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале. По его информации, оперативные силы ПВО и средства радиэлектронной борьбы (РЭБ) обеспечили защиту от воздушных угроз.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области уничтожено уже более десяти беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — отметил Гусев.
В одном из районов региона произошло возгорание травяного покрова из-за обломков упавших дронов. На месте происшествия работают оперативные службы, которые уже приняли меры для локализации и устранения последствий возгорания.
Ранее в Подмосковье сбили пять украинских беспилотников за ночь, все они направлялись на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, чтобы устранить возможные последствия инцидентов.
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